La Región quiere ganar músculo industrial sin perder el tren de la competitividad

La Región de Murcia reivindica su condición industrial en un momento en el que el crecimiento ya no depende solo de la capacidad empresarial, sino también de factores que se han convertido en decisivos: retención del talento joven, redes eléctricas, infraestructuras logísticas, agua, innovación tecnológica y colaboración entre administraciones y compañías privadas. Esa fue la línea de fondo de la mesa de debate ‘La Región de Murcia como referente en el liderazgo industrial’, celebrada ayer en el marco del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica y centrado en industria e innovación tecnológica.

Moderada por José Alberto Pardo, director de La Opinión, la mesa de debate reunió a Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas; Ángel Pallarés, jefe de Zona en Murcia de i-DE, distribuidora del grupo Iberdrola; y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC). Los tres coincidieron en que la Región dispone de una base industrial relevante, pero también en que su capacidad de avanzar está condicionada por decisiones regulatorias, inversiones de gran escala y una percepción social que no siempre reconoce el peso que realmente tiene la industria en esta tierra.

Miralles situó el primer reto en la propia imagen que la sociedad murciana tiene de su tejido productivo. Al iniciar la elaboración del Plan Industrial, explicó, la Administración regional partía de una impresión: «La ciudadanía no conoce el peso industrial que tiene la Región de Murcia». Esa percepción, añadió, quedó reflejada en un estudio realizado con la Universidad de Murcia, a través de la Cátedra de Políticas Públicas. El dato que más le llamó la atención fue generacional: cuanto más jóvenes son los ciudadanos, menor es su percepción de la industria como actividad económica relevante.

Para el director general, ahí se encuentra uno de los grandes desafíos de la próxima década. Miralles señaló que la industria afrontará un relevo generacional de entre 40.000 y 45.000 trabajadores que se jubilarán en los próximos diez años, lo que obliga a acercar el sector a los jóvenes. «Necesitamos revertir esa percepción social», afirmó. No se trata solo, añadió, «de atraer ingenieros, sino también de orientar hacia formaciones profesionales que la industria está demandando». Por eso, impulsados por el Plan Industrial, se van a llevar a cabo programas de educación industrial desde edades tempranas, para que los alumnos conozcan «el potencial de la industria» y entiendan que ya no responde a la imagen tradicional de hace décadas, sino que «mueve la economía», innova y transforma.

Energía

Ese diagnóstico enlazó con otro de los ejes de la mesa: la energía como cuello de botella. Pallarés fue directo al describir la situación de las redes eléctricas. «Es una realidad: las redes eléctricas están saturadas», afirmó. Según explicó, desde septiembre del año pasado las distribuidoras están obligadas a publicar la capacidad disponible en los nodos de distribución. En la Región de Murcia, el 83% de esos nodos tiene «capacidad cero», frente al 89% del conjunto de España. La comparación deja a Murcia algo mejor que la media nacional, pero, en palabras de Pallarés, «evidentemente no podemos estar contentos».

El representante de i-DE subrayó que el sector de la distribución eléctrica está regulado y que las compañías no pueden invertir libremente lo que consideren necesario. Desde 2012, recordó, existe una limitación del 0,13% del PIB para las inversiones en redes. Una restricción que «pudo tener justificación en el contexto económico de 2013», pero que, según expuso, «no responde ya a las necesidades actuales de descarbonización, integración renovable y electrificación». Pallarés apuntó que existe un borrador para incrementar un 62% anual ese límite hasta 2030, aunque «sigue sin aprobarse» el real decreto correspondiente.

Miralles reforzó esa idea desde la perspectiva autonómica. La limitación vigente, aseguró, supone perder 100 millones de euros adicionales en el plan de inversión de tres años recién aprobado de 200 millones. A ello añadió la planificación de la red de transporte, competencia estatal, que acumula dos años de retraso y que supondría, como mínimo hasta 2030, «alrededor de 300 millones» para la Región de Murcia.

Por otra parte, Pallarés también puso en valor la agilidad burocrática gracias a la existencia de la Ley de Simplificación. La Región, afirmó, es «un ejemplo a nivel nacional» en la obtención de autorizaciones administrativas para este tipo de obras. Pero reclamó también un marco regulatorio estatal más estable y atractivo para las inversiones en red, con visibilidad de futuro y condiciones financieras adecuadas. Desde el ámbito empresarial, explicó que i-DE trabaja con el Centro Tecnológico Nacional de Conserva y Alimentación y Agrupal en un proyecto para analizar procesos de la industria agroalimentaria que consumen energías emisoras, especialmente gas natural, y estudiar en qué casos existen tecnologías disponibles para electrificar.

Infraestructuras

Las infraestructuras fueron el otro gran bloque del debate. Pedro Pablo Hernández defendió que algunas actuaciones logísticas y portuarias son ya estratégicas e inaplazables. En su intervención, afirmó que la Región y el puerto «no renuncian» a la dársena de contenedores de El Gorguel. Recordó que el proyecto llegó a estimarse como capaz de «duplicar prácticamente la aportación del puerto al PIB regional (del 4 al 8%)», y «de generar entre 30.000 y 40.000 empleos». Según explicó, la caducidad del proyecto fue «determinada por cuestiones administrativas, no de fondo medioambiental», y la Autoridad Portuaria mantiene que esas cuestiones son «salvables» en un futuro, por lo que el proyecto aún no está descartado.

En paralelo, Hernández situó Barlomar como una necesidad inmediata para ganar capacidad. El puerto, dijo, se está quedando sin suelo para albergar nuevas inversiones, por lo que «debe crecer hacia el mar». La propuesta pasa por ganar 60 hectáreas para trabajar graneles líquidos y sólidos, «donde Cartagena es líder nacional», y empezar a posicionarse en mercancía general y contenedor. Además, anunció inversiones como la licitación de 30 millones para ampliar un muelle para que pueda acoger más buques y embarcaciones, 40 millones previstos en cuatro años para el rack de tuberías y la próxima puesta en marcha de la estación intermodal de Escombreras.

El agua, a buen precio

El agua apareció como otro factor industrial, no solo agrícola. Miralles advirtió que la industria necesita agua «a buen precio» para competir. «La industria no necesita tanta agua como la agricultura, pero necesita agua», dijo. Y añadió que no basta con disponer del recurso si el coste resulta superior al de otros territorios industriales. La desalación, señaló, es una opción, pero el precio del agua desalada no es el mismo que el de otras fuentes.

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Así pues, la conclusión compartida fue clara: la Región cuenta con industria, puerto, universidades, empresas y proyectos, pero su liderazgo dependerá de que cada actor haga su parte. Como resumió Hernández, se trata de que todos trabajen «en el mismo sentido» para no quedarse atrás y lograr una Región de Murcia más competitiva.