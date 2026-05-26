La Región de Murcia traza una hoja de ruta para liderar la industria del Mediterráneo

La Región de Murcia quiere convertir su peso industrial en liderazgo mediterráneo. Este es el punto de partida de las conclusiones presentadas ayer por el Consejo de Industria e Innovación Tecnológica, celebrado en el marco del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica y la Fundación ‘la Caixa’. El encuentro, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos con un objetivo compartido: definir una hoja de ruta capaz de consolidar a la comunidad como un polo industrial competitivo, innovador y con proyección internacional.

Las conclusiones dibujan una región que ya cuenta con una base industrial sólida, pero que todavía no ha logrado transformar ese potencial en un liderazgo plenamente reconocido en el arco mediterráneo. «La Región de Murcia no tiene que crear una industria desde cero», se subrayó durante la presentación. Los datos respaldan esa afirmación: la industria representa cerca del 20% del Valor Añadido Bruto regional y sostiene casi 90.000 empleos directos e indirectos, situando a la Región de Murcia como la comunidad mediterránea con mayor peso industrial sobre su economía.

El diagnóstico compartido por el Consejo parte de una doble realidad. Por un lado, existe un ecosistema productivo diversificado y competitivo, con sectores estratégicos como la industria agroalimentaria, el polo energético e industrial de Cartagena, el metal, la logística y las actividades tecnológicas emergentes. A ello se suma una cultura de colaboración público-privada consolidada entre administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas.

Sin embargo, las conclusiones advierten también de importantes «cuellos de botella» que amenazan la competitividad regional. El principal es la saturación energética. Según se expuso durante el acto, el 82% de los nodos eléctricos de la comunidad están saturados, una situación que limita la expansión empresarial y dificulta la llegada de nuevas inversiones industriales.

A esta situación se añaden déficits históricos en infraestructuras estratégicas, entre ellos la ampliación portuaria, las conexiones ferroviarias y el desarrollo logístico asociado al Corredor Mediterráneo. El Consejo considera que estos proyectos ya no pueden plantearse como aspiraciones futuras o deseables, sino como necesidades urgentes para sostener el crecimiento económico.

Otro de los problemas identificados es la falta de perfiles técnicos cualificados. El Consejo reclamó una mayor conexión entre universidad y empresa para adaptar la formación a las necesidades reales del tejido productivo. El documento también alerta sobre la percepción social de la industria, todavía alejada de la imagen tecnológica e innovadora que, según el Consejo, representa hoy el sector. Frente a este escenario, las conclusiones plantean una estrategia dividida en tres niveles de actuación. Las prioridades inmediatas pasan por desbloquear la capacidad energética, simplificar los trámites administrativos para proyectos industriales y acelerar la implantación de la formación dual.

En un segundo nivel aparecen las prioridades estratégicas: reformar el sistema formativo, mejorar la transferencia de conocimiento y reforzar la imagen industrial de la Región. A largo plazo, el Consejo apuesta por consolidar infraestructuras logísticas y posicionar a la Región en sectores de alto valor añadido. Uno de los cambios de enfoque más destacados es la propuesta de convertir la energía en una ventaja competitiva. Los expertos consideran que la capacidad regional para generar energía renovable, especialmente solar, puede transformarse en un elemento tractor para atraer industrias tecnológicas y centros de datos, siempre que se garantice estabilidad en las redes y capacidad de distribución.

La hoja de ruta se articula en cinco grandes ejes: energía e infraestructuras; capital humano; innovación y transferencia de conocimiento; relato industrial y especialización inteligente. Entre las medidas planteadas destacan la modernización de las redes eléctricas, el impulso a la formación dual, el refuerzo de la cooperación entre universidades y empresas y la apuesta por sectores de alto valor añadido vinculados a la tecnología dual, la defensa y la industria aeroespacial.

La gran cita en Barcelona

Las conclusiones presentadas en Murcia se integrarán ahora con las del resto de territorios mediterráneos participantes y se expondrán en Barcelona los días 16, 17 y 18 de junio durante la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebrará bajo el lema ‘Un mar de compromisos’. El encuentro reunirá a líderes institucionales, empresariales y académicos para debatir sobre innovación, sostenibilidad y cohesión territorial.

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Impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación ‘la Caixa’, la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo busca convertir el área mediterránea en un referente internacional de desarrollo y proyección de futuro desde una visión integral, capaz de vertebrar intereses territoriales, promover un progreso sostenible y socialmente justo e influir en proyectos con impacto positivo sobre la vida de las personas.