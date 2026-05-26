La Región activa un escudo inteligente contra el mejillón cebra en el regadío

La expansión del mejillón cebra ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una de las principales preocupaciones de las comunidades de regantes del Segura. La capacidad de esta especie invasora para colonizar tuberías, filtros y balsas de riego está obligando al sector agrícola a buscar soluciones urgentes en un contexto marcado por la escasez hídrica y el elevado coste energético. En ese escenario, el Gobierno regional ha puesto en marcha en La Puebla de Mula un proyecto piloto que apuesta por la prevención tecnológica para frenar los daños antes de que aparezcan las primeras obstrucciones visibles.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Agricultura, introduce un sistema inteligente, automatizado y predictivo aplicado directamente sobre infraestructuras reales de riego. El objetivo es anticiparse a la proliferación del molusco y evitar así los problemas que ya sufren numerosas comunidades de regantes de la Región vinculadas al Trasvase Tajo-Segura.

Fuentes de la Consejería explican que el proyecto supone "un cambio de modelo", ya que permite pasar de una gestión reactiva a una estrategia preventiva basada en datos en tiempo real. El sistema combina sondas multiparamétricas capaces de medir temperatura, pH o conductividad del agua con sensores hidráulicos que detectan anomalías de presión y caudal asociadas a las primeras fases de colonización.

La principal novedad reside en que, cuando se detectan alteraciones compatibles con la presencia del mejillón cebra, el sistema activa automáticamente mecanismos de limpieza mediante contralavado, sin necesidad de intervención manual. Todo el proceso está conectado a una plataforma en la nube que permite supervisión remota, alertas instantáneas y almacenamiento histórico de datos para facilitar la toma de decisiones.

El mejillón cebra se detectó en España en 2001 por primera vez. | CARM

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, defendió que el proyecto sitúa a la Región «en la vanguardia de la innovación aplicada al regadío». Según señaló, «con este proyecto damos un paso decisivo hacia un modelo de gestión del agua más inteligente, preventivo y eficiente». Rubira destacó además que la principal novedad de este sistema es que permite «anticiparse al problema» y actuar antes de que las conducciones queden bloqueadas.

La preocupación del sector no es nueva. Hace un año, representantes de las comunidades de regantes de Totana y Alhama ya trasladaron a la Confederación Hidrográfica del Segura el fuerte incremento de incidencias derivadas de esta especie invasora. Los regantes advertían entonces de que las larvas procedentes del agua del Trasvase terminaban colonizando balsas y sistemas de filtrado.

Francisco Lázaro Abellán, presidente de los regantes del Trasvase de Alhama, alertó de que el problema podía agravarse seriamente si las obstrucciones llegaban a las conducciones principales subterráneas. Por su parte, responsables de la comunidad de regantes de Totana llegaron a detectar pequeños mejillones adheridos a elementos de control instalados en balsas y aseguraban que algunas tuberías habían dejado de transportar agua por acumulación de moluscos y conchas.

El impacto técnico y económico de la plaga va mucho más allá de un simple atasco. La acumulación masiva de mejillones altera la capacidad hidráulica de las conducciones, aumenta la rugosidad interior de las tuberías y favorece procesos de corrosión bacteriana. Además, las larvas microscópicas atraviesan los sistemas convencionales de filtrado y terminan colonizando redes de riego localizado y goteros.

Los tratamientos químicos tampoco resuelven completamente el problema. Aunque eliminan los ejemplares vivos, las conchas permanecen en circulación y pueden actuar como fragmentos sólidos que taponan o dañan los sistemas de goteo. Todo ello obliga a incrementar la inversión en filtración avanzada y eleva considerablemente el gasto energético de los bombeos debido a la pérdida de presión y eficiencia.

Detectado en 2001

El mejillón cebra fue detectado en España por primera vez en 2001 en la cuenca del Ebro y posteriormente se extendió a otras demarcaciones. En los embalses de Entrepeñas y Buendía, origen de parte del agua trasvasada al Segura, la infestación ha obligado incluso a aplicar restricciones y protocolos especiales para evitar su propagación a otras cuencas. Las embarcaciones que navegan por estas aguas no pueden trasladarse a otras cuencas para evitar la expansión de esta especie invasora.

Sara Rubira subrayó que «prevenir hoy es garantizar el agua de mañana» y defendió que ofrecer herramientas avanzadas a las comunidades de regantes resulta esencial «en un contexto de máxima exigencia hídrica». La apuesta regional busca ahora convertir la digitalización y el control inteligente en aliados permanentes frente a una plaga que amenaza directamente la sostenibilidad del regadío murciano.