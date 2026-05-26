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Quantix elige Murcia para su centro de chips ciberseguros que creará 152 empleos directos

La iniciativa prevé movilizar alrededor 40 millones de euros de inversión, con una aportación estatal de 19,6 millones

Fábrica de chips.

Fábrica de chips. / Europa Press

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

La sociedad Quantix Edge Security ha elegido el municipio de Murcia como lugar en el que levantar un megacentro de chips ciberseguros con el que generará un impacto económico en Región de 793 millones de euros en cinco años.

Eran varios municipios los que se disputaban la sede de la mercantil, pero finalmente ha sido la capital autonómica la que se ha llevado el centro de chips con el que se estima que se crearán 152 puestos de trabajo directos de alta cualificación y 456 indirectos (soporte, mantenimiento y logística) en los próximos cinco años. En cuanto al impacto fiscal y económico previsto, se estima una aportación al PIB de 793 millones de euros al quinto año.

Se estima que pueda traducirse en una aportación al PIB de 793 millones de euros al quinto año

La compañía formalizó en septiembre de 2025 en Murcia su constitución como sociedad y celebró su primer consejo de administración. Así echaba a andar una iniciativa que prevé movilizar 40 millones de euros de inversión, de los que 19,6 millones los aporta el Estado entrando en el capital de la empresa a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

El proyecto, tal y como explicó la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, nace con el objetivo de impulsar un centro de ingeniería en la Región de Murcia para diseñar, validar, caracterizar y caracterizar microcontroladores y elementos seguros para sectores clave como la automoción o el Internet de las Cosas (IoT).

Quantix Edge Security se constituyó como sociedad tras el acuerdo entre las cuatro empresas impulsoras, las españolas Odin Solutions y TProtege, la suiza WiseKey y la francesa SealsQ.

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El Gobierno de España pretende dar así un nuevo paso en su estrategia de reforzar el fomento de iniciativas industriales en sectores estratégicos como los semiconductores y la ciberseguridad, potenciando así la autonomía industrial y la soberanía tecnológica española y europea.

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