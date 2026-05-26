Portmán vuelve al centro del Senado con una bolsa de arena tóxica: “Nos lo estamos tragando a diario”

Francisco Bernabé ha vuelto a convertir la bahía de Portmán en protagonista del Senado. El senador del PP por Murcia exhibió este martes desde su escaño una bolsa con arena tóxica procedente de la zona para denunciar la situación medioambiental que sufren los vecinos de la Sierra Minera y acusar al Gobierno de “jugar con la salud” al apostar por el sellado de los residuos mineros en lugar de su retirada y regeneración integral.

El gesto se produce justo un año después de que Bernabé protagonizara otra polémica en la Cámara Alta al dejar una bolsa con estériles mineros en el escaño de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, una acción que motivó una denuncia del PSOE ante la Policía Nacional por posible riesgo para la seguridad de la ministra y del resto de parlamentarios.

En esta ocasión, durante una pregunta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado sobre los motivos por los que el Ejecutivo "no quiere regenerar la bahía de Portmán", el senador 'popular' ha mostrado nuevamente una bolsa con arena tóxica desde su escaño, aunque ha aclarado que no volvería a acercárselo a la ministra.

"No se inquiete, que hoy no se lo voy a llevar a su escaño, no sea que se vuelvan a poner histéricos sus compañeros de la bancada socialista y me vuelvan a denunciar ante la Policía Nacional por intentar atentar contra su salud, como hicieron hace ahora justo un año", ha ironizado Bernabé.

El senador murciano ha acusado al Ejecutivo de "jugar con la salud de los seres humanos" y ha denunciado que más de 40.000 vecinos de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión conviven diariamente con residuos contaminantes.

Asimismo, ha recordado que el laboratorio de la Policía Científica concluyó tras analizar la arena incautada el año pasado que contenía "plomo y arsénico", aunque precisó que dentro de una bolsa cerrada no suponía riesgo para la salud, a diferencia de lo que ocurre, según ha denunciado, cuando esos residuos permanecen al aire libre.

"Y tienen miedo de que esto les perjudique en sus escaños mientras están cómodamente sentados o en sus despachos, pero les importa un bledo que allí nos lo estemos tragando a diario", ha recriminado el senador del PP a la bancada socialista.

El Gobierno defiende el sellado como "la mejor opción"

Por su parte, Aagesen ha reiterado que el Gobierno mantiene un "compromiso pleno" con la regeneración de la bahía murciana y ha defendido que la alternativa del sellado de residuos es la opción "más segura" desde el punto de vista técnico y científico.

Aagesen ha asegurado que cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno en 2018 el proyecto estaba "absolutamente de cero" y ha explicado que el Ministerio encargó estudios técnicos avalados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

Según ha detallado, esos informes concluyen que mover los residuos mineros supondría mayores riesgos para la salud pública y el medio ambiente que mantenerlos estabilizados mediante sellado.

"Es mucho más peligroso para el medio ambiente y para la salud mover esos residuos", ha defendido la ministra, que ha insistido en que el proyecto elegido responde al "máximo rigor técnico" y busca garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

La vicepresidenta tercera también ha explicado que el Gobierno ya dispone de un segundo informe del Cedex que avala la alternativa elegida y que el proyecto se encuentra actualmente en fase de revisión técnica por parte de la demarcación correspondiente.

Además, ha señalado que el Ministerio mantiene un proceso de diálogo "constructivo y participado" con las administraciones públicas y la ciudadanía afectada, recordando que la última vez fue el pasado 21 de abril.

Por último, Aagesen ha reiterado que el objetivo del Ejecutivo pasa por lograr "una gran playa limpia y estable", una laguna interior y la revegetación del entorno, insistiendo en que el sellado de estériles constituye "el proyecto definitivo" para garantizar la seguridad ambiental y sanitaria de la bahía de Portmán.