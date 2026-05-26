El aguileño Antonio Landáburu quiere ser presidente nacional de NNGG

El diputado regional Antonio Landáburu, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Región de Murcia, quiere dirigir también la organización juvenil del Partido Popular a nivel nacional.

Él mismo lo ha anunciado en sus redes sociales. "Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez-Feijóo", explica en un vídeo publicado en Instagram. En un texto adjunto, afirma que le debe "todo" a esta organización.

"En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso. Lo he escuchado en cada conversación, en cada territorio, en cada afiliado. Pero este paso no va de mí. Va de todos. Va de una organización que quiere unirse, crecer y mirar al futuro con ilusión", afirma el exconcejal de Águilas, su municipio.

El objetivo, indica, es "construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas y donde una generación con ganas pueda dar la cara por España, por la libertad y por el futuro".

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Landáburu, que se encarga de defender en la Asamblea Regional las iniciativas de juventud y de vivienda, considera que "el PP es el partido de los jóvenes, el partido de las oportunidades, del esfuerzo y de quienes quieren construir su futuro en España". En este sentido, afirma que su candidatura va a ser "puente de acceso de los jóvenes a un proyecto que nace al servicio de nuestro país".