El murciano Eduardo González, nuevo miembro del Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer, en la Asamblea General Ordinaria celebrada este martes, ha nombrado a Eduardo González Martínez-Lacuesta nuevo miembro de su Consejo Nacional.

El Consejo Nacional de la Asociación es el máximo órgano de gobierno de la entidad, y la incorporación del presidente provincial de la Región de Murcia permitirá acercar aún más al ámbito nacional la realidad del cáncer en la comunidad autónoma. Esta designación refuerza el compromiso de la organización con la pluralidad territorial y social en la toma de decisiones.

En palabras de Eduardo González Martínez-Lacuesta, “formar parte del Consejo Nacional supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para llevar la voz de la Región de Murcia al centro de las decisiones de la Asociación. El cáncer tiene muchas realidades diferentes y es fundamental que todas estén presentes para avanzar de forma conjunta”.

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Eduardo González Martínez-Lacuesta (Madrid, 1955) es presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia desde enero de 2025, cargo en el que sustituyó a Manuel Molina Boix. Médico de profesión, destaca en su trayectoria su labor como director del Área de Salud del Ayuntamiento de Murcia, responsabilidad que desempeñó hasta su jubilación en 2021.