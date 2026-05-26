Dos meses sin noticias de la bonificación de 20 céntimos por litro: los transportistas murcianos critican que las ayudas siguen sin llegar

"Las ayudas siguen sin llegar y estamos sufriendo un desfase importante entre la subvención y el coste real soportado por las empresas". Los transportistas de la Región de Murcia no han recibido aún las bonificaciones de 20 céntimos por cada litro de combustible que anunció el Gobierno de España hace ahora dos meses en su paquete de medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en el Golfo Pérsico y al bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Así lo alertaron este martes el presidente y el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro respectivamente.

Es lo que "más preocupa" en estos momentos al sector, que urge al Ejecutivo central a que ponga todos los medios necesarios para que las ayudas se desbloqueen y comiencen a llegar a las empresas después de que este decreto de medidas saliese publicado el pasado 22 de marzo.

Asimismo recordaron que la subida en el precio del crudo comenzó a notarse al día siguiente del estallido del conflicto: entre el 1 y el 21 de marzo el incremento del gasoil para vehículos pesados superó el 50% al pasar de unos 1,28 euros a 1,94 euros.

Díaz y Pérezcarro lamentaron que todavía no conocen los motivos exactos de por qué la Unión Europea no haya dado autorización a esta medida para un sector que ya está 'asfixiado' por los numerosos sobrecostes que vienen arrastrando (con un déficit de 2.000 trabajadores incluido), mientras que sobre el horizonte ya asoma la fecha límite del 30 de junio con la que decaería el decreto, sin saber aún si el Gobierno de Pedro Sánchez prorrogará esta bonificación, la única por la que ahora mismo podrían sacar tajada a los transportistas: ni la bajada del IVA del 21 al 10% ni la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos les ayuda, ya que pueden deducírselo.

La patronal recuerda que el sector arrastra sobrecostes, escasez de conductores y una débil capacidad de negociación frente a grandes clientes

Toda esta situación viene provocando "graves problemas de tesorería" y, si se demora en el tiempo, muchas empresas transportistas "tendrán serias dificultades económicas" para resistir, dijeron los dos dirigentes de la patronal, que el próximo jueves celebrará su asamblea anual en Santomera junto al resto de asociados.

Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro, presidente y secretario general de Froet, este martes. / L. O.

Préstamos adelantados de hasta 75.000 euros

Frente a esta 'paralización' de las subvenciones estatales, Pérezcarro recordó que hace unos días Froet consiguió llegar a un importante acuerdo con la Comunidad a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) y Aválam para ofrecer préstamos adelantados sin ningún tipo de interés a las empresas de transporte. Esta línea regional de ayudas, la "única" a nivel nacional de este tipo, estaba dotada con 3 millones de euros para que las empresas pudiesen recibir hasta 75.000 euros como anticipo a los 20 céntimos por litro, con el fin de 'adelantar' las ayudas pendientes del Ministerio.

Entre otra de las consecuencias negativas fruto de este problema, muchos cargadores siguen estos meses plantándole un pulso a los transportistas para que no repercutam el aumento del combustible en la factura final por el trabajo que prestan. "Aunque el Ministerio aprobó una norma tras el inicio de la guerra en Ucrania que obligaba a repercutir los aumentos o los descensos en el precio del gasoil, esa medida llegó tarde y durante meses las empresas tuvieron que negociar con sus clientes mientras absorbían pérdidas importantes", reiteraron.

Critican la presión de algunos cargadores para evitar repercutir el incremento del combustible en las facturas

En este sentido, recordaron que las sanciones a aquellos pagadores que impidan o rechacen que la revisión del precio del combustible aparezca desglosada en la factura pueden alcanzar hasta 6.000 euros o más, en función del importe del transporte para que la empresa no trabaje a pérdidas. En caso de reincidencia, pueden alcanzar hasta los 18.000 euros o incluso 30.000 en los supuestos más graves.

"Generalmente predominan las empresas muy pequeñas de transporte, una atomización que genera debilidad a los grandes clientes", resaltó Pérezcarro. Además, el Ministerio dispone de un observatorio de costes que calcula exactamente cuánto cuesta mover un camión por kilómetro. Por eso conoce perfectamente el impacto que tienen las subidas del combustible y de los costes laborales sobre las empresas, añadió por su parte Díaz.

Desde Froet defendieron que la Región de Murcia sigue contando con una de las flotas de transporte más importantes de España, con una media de 6 vehículos pesados por empresa (8,34 si se habla solo de los asociados de la patronal). Sin embargo, el número de empresas no está creciendo y la demanda tampoco aumenta significativamente tanto en la Comunidad como en el conjunto del territorio nacional. Como consecuencia, esto provoca que tampoco aumente la demanda de servicios de transporte y, por tanto, el sector siga desde hace años sin poder crecer.