'La vivienda nos cuesta la vida' llega a Murcia el próximo sábado

"Cada mes que pasa vemos más familias desahuciadas, más miedo y precariedad, más jóvenes sin posibilidad de independizarse, más personas que dedican la mitad del sueldo a pagar por un techo, más represión, más desigualdad. Y sabemos también que esta violencia no golpea a todas por igual: las personas migrantes y racializadas sufren con más fuerza el racismo inmobiliario, las trabas burocráticas, los abusos en los alquileres, el hacinamiento y la amenaza constante de quedarse fuera de todo derecho". Así comienza el mensaje con el que el Sindicato de Vivienda de Murcia anima a participar el próximo sábado 30 de mayo en la movilización en defensa de una vivienda digna bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida: sus beneficios, nuestra miseria'.

La marcha se iniciará a las once y media de la mañana desde la Plaza de la Universidad y, en principio, terminará en la Delegación del Gobierno. "Cada principio de mes nuestra miseria se hace más patente y los bolsillos de los especuladores se hacen más grandes. Pero no vamos a pedir permiso para vivir dignamente, porque los únicos que sobran en los barrios de Murcia son quienes convierten nuestras casas en mercancía", señalan los organizadores.

La de Murcia es una de las más de treinta marchas convocadas por toda España a lo largo de este mes y del siguiente tanto por los sindicatos de vivienda como por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Sin ir más lejos, el domingo tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación a la que han asistido más 20.000 personas según Delegación del Gobierno (100.000 personas según la organización) y en la que se llamó a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general. "Solo cabe desobedecer" ante las leyes "injustas", ya que "ningún gobierno está haciendo nada para cambiar esto" y "se están utilizando los recursos públicos para proteger los intereses del rentismo", manifestó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.

El blindaje de las viviendas de protección oficial y coto a los fondos buitre, entre las reclamaciones

Este martes, ambas organizaciones han convocado una rueda de prensa en la Plaza de la Universidad, en Murcia, para explicar los motivos de la protesta y sus demandas. Entre ellas, el Sindicato de Vivienda propone establecer alquileres indefinidos, establecer la vivienda solamente para uso residencial y regular los alquileres de habitaciones dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, defienden el blindaje de las viviendas de protección oficial y la limitación a los alquileres turísticos y el fin de la compra de vivienda para uso especulativo de fondos buitre o grandes rentistas.

Desde la PAH llevan tiempo reclamando medidas para que las viviendas vacías —casi 130.000 en la Región y 15.000 solo en la ciudad de Murcia— salgan al mercado a través de convenios, cesiones de uso o, incluso, expropiaciones.

"No queremos migajas ni promesas vacías. Queremos una vivienda gratuita, universal y de calidad para todas, sin racismo, sin exclusión y sin miedo. Nos vemos en las calles", termina el llamamiento a participar en la manifestación de este sábado.