Juan María Vázquez: "La burocracia frena la reindustrialización europea"

La Región de Murcia necesita «pasar de los diagnósticos a las acciones». Ese fue uno de los mensajes centrales del discurso inaugural pronunciado ayer por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica . Durante su intervención, el consejero, quien también cuenta con competencias en materia de industria, defendió la necesidad de acelerar la reindustrialización europea y regional, ante la «falta de urgencia» de las instituciones comunitarias.

Vázquez sostuvo que durante años las administraciones han mantenido la idea de que «la mejor política industrial era la que no existía», aunque señaló que Europa ha comenzado recientemente a revertir esa posición mediante estrategias de reindustrialización. Sin embargo, alertó de que el principal obstáculo reside en la lentitud burocrática que acompaña esos procesos. «Es más fácil hacer el diagnóstico, pero ponerlo en marcha es mucho más complicado», afirmó, en referencia a las dificultades regulatorias y administrativas que, a su juicio, ralentizan la capacidad de reacción europea frente a Estados Unidos y los grandes países asiáticos.

El consejero vinculó esta reflexión con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, presentado recientemente por el Ejecutivo autonómico y concebido, según indicó, para concretar medidas frente a esa tendencia al análisis sin ejecución inmediata.

Durante su intervención, el consejero reivindicó el peso industrial de la Región de Murcia . La industria regional representa «más de cinco puntos» por encima de otras comunidades autónomas en aportación económica y recordó que el sector emplea a más de 88.000 trabajadores. También destacó el crecimiento interanual superior al 20% en la cifra de negocios industrial.

Pese a ello, el sector cuenta con «barreras» para sostener el crecimiento industrial: la falta de suelo, las limitaciones energéticas, el agua y la escasez de mano de obra especializada.

En relación con el suelo industrial, explicó que el plan autonómico prevé incorporar más de cinco millones de metros cuadrados adicionales. En materia energética, afirmó que existen inversiones superiores a 200 millones de euros para ampliar la distribución eléctrica con más de 300 megavatios adicionales, aunque señaló que «el verdadero talón de Aquiles» se encuentra en la red de transporte. Citó específicamente la necesidad de electrificar amplias zonas del noroeste regional y reforzar el Valle de Escombreras mediante nuevas infraestructuras eléctricas.

El consejero vinculó además el futuro industrial con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial (IA). Aseguró que la industria «requiere de datos, capacidad de computación e implantación de mecanismos de IA» para ganar eficiencia y competitividad. En ese marco, mencionó iniciativas como el programa Caetra, la futura incubadora de la Agencia Espacial Europea en San Javier y el proyecto Quantix, destinado a fabricar semiconductores ciberseguros en la Región.

El consejero también hizo hincapié la transferencia del conocimiento. Vázquez expuso la diferencia entre la producción científica y la capacidad de transformar esa investigación en innovación protegida mediante patentes. Recordó que Europa genera el 25% de los documentos científicos mundiales, mientras que China lidera ampliamente el registro de patentes. En el caso regional, señaló que se producen unos 4.000 documentos científicos anuales frente a apenas entre 80 y 100 patentes.

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«Lo necesario es transformar el conocimiento que ya se genera en innovación y la innovación en competitividad», concluyó el consejero, quien defendió un nuevo modelo industrial basado en capacidades territoriales, tecnología y empleo cualificado como eje estratégico para el futuro económico de la Región.