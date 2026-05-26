III Foro Económico y Social del Mediterráneo
José Guillén: "Si nos unimos y dejamos atrás los complejos, Murcia liderará el futuro"
El teniente de alcalde murciano subraya la necesidad de alinear estrategia, infraestructuras y talento para liderar el futuro del Mediterráneo
Hablar de industria, de innovación, de talento o de tecnología no es hablar solo de máquinas. Es hablar de futuro, de empleo de calidad y de oportunidades para nuestros jóvenes, y así lo afirmó el teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, José Guillén, a la conclusión del III Foro Económico y Social del Mediterráneo.
«Murcia no parte de cero. Tiene talento, universidades de enorme nivel, empresas competitivas y capacidad tecnológica. Ahora solo nos falta creérnoslo y proyectarlo», explicó Guillén. Porque «aquí no falta capacidad, inteligencia ni ambición, lo que hace falta es alinear estrategia, infraestructuras, energía, talento y comunicación para convertir todo ese potencial en liderazgo real», apuntó.
«Tenemos que construir una Murcia donde merezca la pena emprender, investigar, innovar y vivir. Una Murcia que no tenga miedo a competir, que deje de pedir permiso para liderar y que pase de ser periferia mental… a referencia mediterránea. Porque cuando Murcia se une, cuando universidad, empresa y administración reman en la misma dirección, cuando dejamos atrás complejos y convertimos el talento en proyecto colectivo, Murcia no acompaña el futuro, lo lidera» concluyó el teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.
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