Los inquilinos de Murcia pueden quedarse hasta 7 años en su piso aunque el casero no quiera renovar

Recibir un aviso de tu propietario diciéndote que no va a renovar el contrato es uno de los momentos más angustiantes para cualquier inquilino. La incertidumbre, la búsqueda urgente de otra vivienda, los gastos del traslado… Un escenario que, sin embargo, puede no ser tan inevitable como parece.

Porque existe una ley que, en muchos casos, te permite quedarte. Y la mayoría de los arrendatarios ni siquiera sabe que existe.

Una ley nacida para frenar la inestabilidad en el alquiler

La Ley 12/2023, conocida como la Ley por el Derecho a la Vivienda, llegó precisamente para poner orden en un mercado donde los inquilinos se encontraban con frecuencia en una posición de clara desventaja frente a los propietarios. La norma introdujo cambios de calado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con un objetivo claro: dar estabilidad real a quienes viven de alquiler.

Y uno de sus efectos más desconocidos tiene que ver con algo tan cotidiano como la renovación del contrato.

El plazo mínimo que muchos desconocen

Según el artículo 10 de la LAU, modificado por esta ley, si tu contrato de alquiler tiene una duración inferior a 5 años (o a 7 si tu arrendador es una empresa o persona jurídica), el acuerdo se prorrogará automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar ese mínimo. Y esto ocurre aunque el propietario no quiera renovar.

Dicho de otra forma: mientras estés al corriente de los pagos y cumplas las condiciones del contrato, nadie puede sacarte de tu casa antes de que se alcance ese umbral mínimo de protección.

Pero hay más: otros tres años adicionales

La cosa no acaba ahí. La ley también contempla una protección adicional para contratos que ya han alcanzado esa duración mínima. Si ninguna de las dos partes comunica su intención de no renovar con suficiente antelación, el contrato se prorroga automáticamente hasta 3 años más.

¿Cuánta antelación es suficiente? Aquí entra uno de los puntos más importantes de la norma, y también uno de los más ignorados por los propietarios.

Los cuatro meses que pueden salvar tu contrato

El propietario que no desee renovar tiene la obligación de notificarlo con al menos 4 meses de antelación antes del vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas. Si no lo hace en ese plazo, el inquilino tiene derecho a la prórroga automática. Por su parte, el inquilino dispone de un margen menor: dos meses para comunicar que tampoco quiere continuar.

Además, si la causa alegada por el propietario para no renovar son obras o reformas, la ley exige que acredite que esas actuaciones son necesarias, que impiden el uso normal de la vivienda, y que detalle su alcance, duración estimada y cómo afectarán al día a día del inquilino. No basta con decirlo: hay que demostrarlo.

Más derechos que conviene conocer

La Ley 12/2023 no se queda solo en los plazos. También refuerza la posición del inquilino en otros aspectos clave:

Estabilidad en el precio : la norma limita las subidas de renta y establece un sistema de índices de precios de referencia para evitar incrementos desproporcionados.

: la norma limita las subidas de renta y establece un sistema de índices de precios de referencia para evitar incrementos desproporcionados. Protección frente a desahucios: los procedimientos de desahucio se someten a requisitos más exigentes, blindando a los arrendatarios frente a expulsiones que no estén debidamente justificadas.

Una norma que cambia el tablero, pero que hay que conocer

En definitiva, la Ley 12/2023 ha reequilibrado en buena medida la relación entre propietarios e inquilinos en España. Eso no significa que el conflicto desaparezca (de hecho, muchos arrendadores consideran que la norma les perjudica), pero sí que las reglas del juego han cambiado.

Y conocerlas, tanto si eres inquilino como si eres propietario, es el primer paso para evitar situaciones que acaben en los juzgados.