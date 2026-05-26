El IIl Congreso Somufarh sitúa el dato clínico y la personalización terapéutica como ejes del debate

El III Congreso Somufarh (Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria) comenzó el viernes con su programa científico en Murcia, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, bajo el lema ‘FarmacIA hospitalaria: GENerando resultados en salud’. La primera jornada reunió a profesionales de Farmacia Hospitalaria y otros ámbitos asistenciales en torno a tres mesas centradas en el acceso y la evaluación de terapias avanzadas, la atención farmacéutica en salud mental y la farmacogenética aplicada a la práctica clínica.

El Congreso comenzó con un debate sobre la intersección entre innovación, equidad y sostenibilidad del sistema, moderado por Josefa León y con la participación de Mercedes Martínez (Ministerio de Sanidad) y Gemma Marfany (Universidad de Barcelona). Se enfatizó la necesidad de financiar terapias avanzadas basándose en su valor terapéutico y social, con un enfoque ético para garantizar el acceso equitativo. Se destacó la importancia de alinear a las partes interesadas para reducir desigualdades en el acceso y reconocer el papel crucial de los profesionales sanitarios en la implementación de estas innovaciones.

Debate sobre la intersección entre innovación, equidad y sostenibilidad del sistema. / La Opinión

Entre las conclusiones compartidas, se destacó que los medicamentos innovadores —incluidas las terapias avanzadas— están en fase de expansión, y que el acceso plantea retos que exigen marcos de evaluación más robustos, con participación y expertise de los equipos evaluadores, incluida la Farmacia Hospitalaria. Asimismo, se apuntó a la necesidad de modelos eficaces de gestión, precios competitivos y flexibilidad entre partes como palancas para garantizar el acceso.

La segunda mesa, titulada ‘Farmacia hospitalaria en Salud Mental: innovación, adherencia y humanización’, puso el foco en la práctica asistencial y en la coordinación entre perfiles clínicos como elemento de calidad y seguridad . Moderada por Marina Martínez , reunió a María Muros, María del Mar Martínez y María Navarro.

En este contexto, Marina Martínez defendió que «la colaboración entre psiquiatría y farmacia hospitalaria contribuye a mejorar la seguridad y la atención al paciente», remarcando la coordinación como requisito para avanzar en resultados asistenciales. Por su parte, María del Mar Martínez contextualizó el debate explicando el funcionamiento de los servicios de psiquiatría en los diversos centros hospitalarios de la Región de Murcia, aportando una visión organizativa sobre cómo se articulan equipos y circuitos.

Desde el ámbito farmacéutico, María Muros señaló: «Desde el servicio de Farmacia no venimos a entorpecer el proceso con el paciente, sino que podemos ayudar a tomar decisiones clínicas», poniendo en valor el rol de la Farmacia Hospitalaria como soporte para decisiones seguras y basadas en evidencia. Finalmente, María Navarro subrayó la visión asistencial desde enfermería: «No somos meros administradores de fármacos, nos consideramos también una puerta de acceso a otras áreas por nuestro trato directo con este tipo de paciente», destacando el papel de Enfermería en la continuidad y el acompañamiento.

La jornada finalizó con una mesa sobre ‘Farmacogenética y tratamiento individualizado’ moderada por Alberto Espuny y con la participación de Encarna Guillén, Francisco Ayala de la Peña y Rocío Morón. Se destacó la utilidad de la farmacogenética en oncología por la gravedad de las toxicidades, mencionando marcadores consolidados y la creciente necesidad de estudios ante nuevos fármacos e interacciones.

El Congreso Somufarh refuerza el papel de la Farmacia Hospitalaria en la generación de resultados en salud y en la mejora de la continuidad asistencial. / La Opinión

Los ponentes señalaron retos para su integración: diversidad poblacional, desigualdad en la disponibilidad de pruebas, complejidad de fenotipos y volumen de información, y la necesidad de análisis integral con soporte a la prescripción integrado en la historia clínica electrónica. Se subrayó que el dato clínico y la estrategia multidisciplinar son clave para convertir el genotipo en decisiones terapéuticas seguras y útiles, recordando que el paciente es dinámico.

Jornada del sábado

La jornada del sábado 23 continuó con el espacio de Mejores Comunicaciones, moderado por María Dolores Nájera, donde se puso en valor la aportación de los servicios de Farmacia Hospitalaria de la Región de Murcia a través de trabajos centrados en mejora de procesos, seguridad del paciente e integración asistencial.

En la Mesa 4, bajo el título ‘Hospital líquido: tejiendo continuidad, compartiendo salud. Alineación estratégica SEFH 2030’, se abordó el reto de construir continuidad asistencial con herramientas y modelos que conecten datos, circuitos y resultados. Moderada por Mónica Martínez, reunió tres intervenciones orientadas a transformar el día a día asistencial: historia clínica compartida, cuadro de mandos y deprescripción (Víctor José Rausell), telefarmacia e implantación de Proms y Prems (Vanessa Domínguez), e Inteligencia Artificial y Datos en Farmacia Hospitalaria: innovación y retos clínicos (Javier García).

En paralelo, el Congreso acogió el taller para técnicos y enfermería sobre ‘Tratamiento actual del cáncer: más allá de la quimioterapia clásica’, moderado por María Sacramento Díaz, con contenidos prácticos sobre tratamientos orales dirigidos (Eva García), anticuerpos y anticuerpos conjugados (Raquel Olmos) y terapias avanzadas (Ana Laorden y José Carlos Titos). En este marco, Eva García subrayó que «distinguir la quimioterapia oral de los tratamientos dirigidos orales, su manejo y peligrosidad, puede ayudarnos, como equipo, a acompañar y a asistir a los pacientes», remarcando el papel del equipo sanitario en la educación terapéutica y el seguimiento.

El cierre científico llegó con la conferencia de clausura ‘Nutrición y genética: farmacogenética y estilo de vida, la nueva fórmula del bienestar’, a cargo de FuturLife21, con María Hernández-Alcalá y Elena Pérez. La ponencia puso el foco en el impacto de los hábitos y la microbiota sobre el sistema inmunitario, abriendo un enfoque complementario para entender cómo el estilo de vida puede modular la respuesta del organismo y contribuir al bienestar.

Con estas sesiones, el III Congreso Somufarh culminó dos días de debate y actualización orientados a trasladar innovación, evidencia y coordinación clínica a la práctica diaria, reforzando el papel de la Farmacia Hospitalaria en la generación de resultados en salud y en la mejora de la continuidad asistencial.