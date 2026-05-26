Iberdrola aportó a la Región de Murcia más de 340 millones de euros en 2025

La actividad de Iberdrola ha generado un impacto económico de 343 millones de euros en la Región de Murcia en 2025, ratificando así su papel como uno de los principales motores económicos de la Comunidad

La compañía efectuó compras en 2025 a aproximadamente 170 proveedores de la Región por 93 millones de euros, entre los que se encuentran empresas como Ingeniería Aplicada, Velamar, grupo Vihotec o Politec, entre otras.

Además, Iberdrola ha incrementado las inversiones en 2025 en la Comunidad hasta superar los 100 millones de euros, por lo que contribuye a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador.

Estas colaboraciones suponen una oportunidad para desarrollar una cadena de valor en las regiones en las que se asienta y situar a la industria española como referente internacional. La compañía se ha consolidado como una de las empresas que más aporta a la Comunidad, donde su contribución fiscal en 2025 ha alcanzado los 127 millones de euros.

La actividad económica de la compañía es gracias a las 290 personas que trabajan en la Región. El proyecto de Iberdrola es un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en su entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, será todavía más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora poniendo a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.

Iberdrola cuenta con miles de accionistas en la Región de Murcia que este año se beneficiarán de un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social.

Más de 30.000 kilómetros de redes eléctricas

En la Región de Murcia, i-DE, la empresa distribuidora del grupo Iberdrola, gestiona más de 30.000 km de líneas eléctricas, cuenta con 9.700 centros de transformación en servicio y más de 70 subestaciones transformadoras.

La compañía viene acometiendo en los últimos años un ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas, donde ha convertido sus más de 900.000 contadores en la Región y la infraestructura que los soporta, en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.

La empresa dispone en la Región de una infraestructura moderna y digitalizada, preparada para afrontar los retos de la electrificación de la economía y ofrecer un servicio más eficiente y fiable, contribuyendo a un modelo energético más sostenible, competitivo y resiliente. No obstante, para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y la integración de nuevas energías renovables, resulta imprescindible seguir impulsando un marco que favorezca una inversión sostenida en redes, clave para garantizar una transición energética ordenada y eficiente.

La continua digitalización de la red permite disponer de más información en tiempo real, facilitando la implantación de medidas de eficiencia, anticipación y mejora del servicio. El desarrollo de redes inteligentes está así dando respuesta a los nuevos usos energéticos y a las necesidades de los ciudadanos en un contexto de transición energética.

Electrificación de la industria

Iberdrola firmó en 2025 un importante convenio con la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia (Agrupal) y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) para continuar con su impulso por la competitividad del sector a través de la electrificación mediante la realización de un estudio sobre las necesidades energéticas de las empresas y las tecnologías disponibles actualmente.

Los principales objetivos del estudio son mejorar la comprensión del desempeño energético del sector; identificar y categorizar todos los procesos y sus consumos energéticos; analizar la viabilidad económica y técnica de las nuevas tecnologías para sustituir los combustibles fósiles que permitan optimizar la eficiencia; y crear escenarios y planificar las infraestructuras de redes necesarias para absorber el aumento de la demanda energética en la Región.

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Con Agrupal también se ha firmado un convenio de colaboración para que los asociados de la organización empresarial puedan impulsar su descarbonización y mejorar la competitividad a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

Actividad inmobiliaria en la Región

Iberdrola Inmobiliaria cuenta en la Comunidad con una importante cartera de proyectos para el desarrollo de nuevas viviendas. En 2025 anunció la nueva promoción Íkono Homes, el proyecto residencial de la compañía más ambicioso en la Región, ubicado en la zona de Nueva Condomina en Murcia. La promoción, cuya comercialización ya se ha iniciado, que consta de 174 exclusivas viviendas distribuidas en dos torres de moderno diseño que se convertirán en el nuevo emblema del skyline murciano.

La visión estratégica de Iberdrola Inmobiliaria no se detiene en Nueva Condomina. La compañía ha diseñado un corredor residencial de alta calidad que conecta este sector con la pedanía de Guadalupe, donde ya ha consolidado promociones de éxito como Mirador de los Jerónimos I y II o Qintal Homes.

En Guadalupe, Iberdrola ha innovado con modelos habitacionales como el Build to Rent (construir para alquilar), respondiendo a la demanda de jóvenes profesionales y del entorno universitario.

Energía sostenible en la Región

Iberdrola cuenta en la Región de Murcia con aproximadamente 330 megavatios (MW) de energía sostenible instalados. La compañía promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural cuya construcción y puesta en marcha contribuyen a la recuperación sostenible y a la creación de empleo local.

La empresa suma ya en la Región 161 MW de energía eólica, 150 MW de fotovoltaica y 16 MW de hidroeléctrica que permiten tener un importante mix energético de electricidad renovable y autóctona.

Contribución de la Fundación Iberdrola España

La Fundación Iberdrola España continúa implicándose con la sociedad de la Región a través de los diferentes convenios y acuerdos de colaboración, como el puesto en marcha en 2025 que permitió la iluminación exterior de la Basílica de la Vera Cruz.

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Respecto a los proyectos sociales, la fundación de la compañía ha continuado apoyando durante el pasado ejercicio a tres entidades que se vieron beneficiadas del Programa Social: Cáritas Diócesis de Cartagena, Asociación Columbares e Iniciativa Social en Educación y Familia.