Directo | Felipe VI preside en Murcia la entrega del Premio Princesa de Girona Investigación

El Rey Felipe VI preside este martes en Murcia el acto central del Tour del Talento, en el que se dará a conocer el ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026. Su intervención en el acto está prevista sobre las 13:00 horas.

La Fundación Princesa de Girona presentó en UNIVERSAE Murcia a los cinco finalistas que optan al galardón, todos ellos jóvenes investigadores con proyectos científicos de vanguardia internacional.

La persona galardonada será anunciada durante el Princesa de Girona CongresFest, que se celebrará en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas y reunirá charlas inspiradoras, coloquios sectoriales y actuaciones musicales en directo.

Los cinco finalistas lideran proyectos científicos en distintas disciplinas. Entre ellos se encuentra Ana I. Benítez, profesora en la Universidad Técnica de Múnich, reconocida por su trabajo en biocatálisis y por el diseño de sistemas enzimáticos avanzados capaces de reducir hasta un 70% los residuos en la producción de fármacos oncológicos.

También opta al galardón Carla Casadevall, investigadora de la Universidad Rovira i Virgili, que desarrolla tecnologías fotocatalíticas inspiradas en la fotosíntesis natural para obtener y almacenar combustibles limpios a partir de energía solar.

El grupo de finalistas lo completan Javier Santos, profesor de la Universitat Pompeu Fabra especializado en la programación de circuitos genéticos bacterianos para aplicaciones médicas y medioambientales; Pablo Rodríguez Fernández, investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que lidera simulaciones computacionales sobre la viabilidad de la energía de fusión nuclear; y Rafael Luque, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha contribuido al hallazgo de más de 220 exoplanetas y al estudio de tipologías planetarias con presencia de agua fuera del sistema solar.

Durante la rueda de prensa, la directora de los Premios Princesa de Girona, Íngrid Aznar, ha destacado que estos galardones buscan reconocer a jóvenes con trayectorias de excelencia y convertirlos en referentes capaces de inspirar a la sociedad. En esta edición, los premios han recibido un total de 400 candidaturas entre las categorías de Arte, Social, Investigación y CreaEmpresa.

Noticias relacionadas

La convocatoria se enmarca en la quinta edición del Tour del Talento, un evento de desarrollo profesional coorganizado junto al Ayuntamiento de Murcia y respaldado por entidades como TRIVU, Microsoft, Cajamar y la Universidad de Murcia. Desde su creación, el programa ha reunido ya a más de 134.000 participantes.