La defensa y la seguridad, una mina en la que basar la reindustrialización

Planteado desde su creación como un impulso a las tecnologías duales, aquellas que tienen relación tanto en el ámbito civil como en la defensa y la seguridad, el programa Caetra ha ganado interés con el paso de los meses, precisamente, por su capacidad para ir más allá del simple desarrollo empresarial, consolidándose como un proyecto estratégico, de posicionamiento, capaz de situar la producción de negocio en sectores de alto valor añadido como la (ya nombrada) defensa, el aeroespacial, la seguridad tecnológica y la innovación aplicada.

La colaboración público-privada, la especialización inteligente, la captación de inversión, la generación de empleo cualificado y la transferencia del conocimiento son algunas de las ideas puestas en común en los consejos previos a este III Foro Económico y Social del Mediterráneo, y todas ellas son compartidas por el programa Caetra, haciéndolo merecedor de un espacio destacado en el encuentro abierto de industria e innovación tecnológica celebrado ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. La charla ‘Caetra, una oportunidad estratégica para la defensa’, moderada por el director del diario La Opinión, José Alberto Pardo, contó con la participación de Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); y Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral.

Todos ellos coincidieron, tanto durante los consejos ya celebrados en los últimos meses como en la jornada de ayer, en el gran peso del sector industrial en el futuro que ya es presente del tejido socioeconómico de cualquier territorio. Por ello convenía contextualizar la realidad de un sector que, tal y como presentó Marisa López Aragón, «se está yendo de Europa por la burocracia, por los costes energéticos y por la falta de liderazgo en innovación tecnológica».

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social puso en el foco la competitividad para poder llevar a cabo una reindustrialización que en la Región de Murcia está perfectamente representada por el programa Caetra, «con el que pretendemos construir un ecosistema industrial y tecnológico de empresas que sean capaces de participar en proyectos de defensa».

El objetivo del Gobierno regional, en este caso, es claro: «Ayudar a que las empresas con capacidad industrial y de innovación tecnológica puedan participar en el mercado de defensa con certificaciones y las homologaciones pertinentes».

Una cooperación que se antoja más que necesaria para el éxito de este programa, tal y como apoyó Alfonso Corbalán, quien también contextualizó el estado actual del sector de la industria: «Hace unos años, la Unión Europea marcó el objetivo para las regiones europeas de que la industria debía tener un peso de un 20% en el valor añadido de la producción. Si miramos la evolución de lo que llevamos de siglo, desde el año 2000 hasta el año 2026, tanto a nivel europeo como a nivel nacional hemos ido a peor. En el año 2000, el peso de la industria en la UE se situaba en un 19%, y a nivel de España estábamos en un 17,8%. Esta semana se han publicado los datos relativos más recientes (2025), observándose un retroceso a nivel europeo hasta el 15%, y en España hasta el 12%. Es dramático, y eso se traduce en que España ha perdido un 25% de los empleos del sector industrial».

Una reflexión sobre la mesa: «¿Qué queremos ser de mayores?», lanzada por Corbalán, a través de la cual atribuye a la Región de Murcia la capacidad para darse cuenta del impacto positivo que para la sociedad puede tener la reindustrialización.

Siempre sin perder de vista el futuro más próximo, pues como ejemplo encontramos unos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) que finalizan el próximo 30 de junio de 2026 y «aún no sabemos qué viene después». «No hay planes por parte de la Unión Europea anunciados respecto a qué viene después de los fondos Next Generation. Somos expertos en hacer diagnósticos e informes, pero a la hora de poner en marcha estos planteamientos nos cuesta bastante más», remarcó el presidente de la Fundación Isaac Peral.

En busca del talento necesario

A la Administración pública y la empresa privada se le une el ámbito universitario para conformar ese ‘tridente’ cooperativo sin el cual programas como Caetra no verían la luz más allá de su creación. Porque las universidades, en este caso, y como explica Mathieu Kessler, «somos agentes esenciales, tanto de innovación como de tecnología».

Detectar la necesidad de talento, tanto formativo como tecnológico, urge en un sector industrial que evoluciona día a día, y en el que no actuar rápido supone una pérdida de soberanía con respecto a nuestros principales competidores. Porque conviene destacar que, mientras China forma un millón y medio de ingenieros por año, y Estados Unidos hace lo propio con 250.000 personas, en Europa nos tenemos que conformar con apenas 150.000. «No se trata solo de la industrialización, va más allá, estamos perdiendo la carrera del talento, de los recursos y de la tecnología», apuntó el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Desde globos para interceptar y bloquear comunicaciones de naves enemigas, hasta materiales disruptivos para hacer posible la invisibilidad de los submarinos, la generación del conocimiento y la transferencia de la innovación que se lleva a cabo desde las universidades ofrece un abanico inabarcable y casi de ciencia ficción en cuanto a sus aplicaciones, en este caso, en el sector de la defensa y la seguridad.

Y en continuo trabajo para ofrecer la formación más relevante dependiendo del contexto, permitiendo a los egresados estar lo mejor preparados como para poder incorporarse y contribuir de la manera más eficiente a la empresa que suceda a sus estudios universitarios. En este sentido las microcredenciales se han posicionado como una de las herramientas más destacadas. «Se trata de equiparlos con esas competencias transversales que creemos van a ser cada vez más importantes, ya sea pensamiento analítico de resolución de problemas, liderazgo o cualquier otra habilidad que pueda ser utilizada como un instrumento, manteniendo, como no podría ser de otra forma, un ojo en el increíble desarrollo y aplicaciones de la inteligencia artificial», añadió Mathieu Kessler.

Muchas aplicaciones para un sector que, en la Región de Murcia, puede replicar el éxito de otros por los que nuestro territorio es referente a nivel internacional, como el agroalimentario o la gestión del agua.

La clave, quizás, y como afirmó la consejera Marisa López Aragón, sea «anticiparnos» y ser capaces de demostrar «soberanía tecnológica, industrial y digital».

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Quizás así, las 50 pymes regionales certificadas para cooperar con el Ministerio de Defensa y la OTAN, y otras 32 empresas que han participado en los retos de innovación tecnológica que han planteado las Fuerzas Armadas, sirvan de ejemplo para otras tantas que nos ayuden a creer que la Región de Murcia lo tiene todo para convertirse en un referente, también, en la industrialización.