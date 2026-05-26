Las cooperativas se hartan del ninguneo y reclaman más poder de decisión en la Región de Murcia: "Creamos empleo y no se nos está escuchando"

"Tenemos que perder la sensación de que somos pequeños o pobres; yo no la he tenido nunca, pero mucha gente sí, y nos tienen que oír más". Las empresas cooperativistas de la Región de Murcia reclaman más presencia y capacidad de decisión en las políticas públicas para la mejora del empleo y la economía de la Región de Murcia, desmarcándose y distanciándose claramente de la visión empresarial que tiene la patronal regional Croem.

"¿Acaso nosotros no somos también empresarios? ¿No somos casi 100.000 personas que trabajan en el sector de la economía social en 2.100 empresas en la Región de Murcia? ¿O tenemos que estar sumidos permanentemente a una voz que no comparte con nosotros y que su objetivo principal es el beneficio y que, cuando las cosas vienen mal dadas, despide? No como nosotros, que ante situaciones de este tipo reducimos sueldos, pero mantenemos el trabajo", aseguró este lunes Juan Antonio Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) con un "crítico" discurso durante la presentación de la nueva Guía de apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia.

"No somos iguales; sus objetivos y los nuestros son diferentes", advirtió Pedreño cargando duramente contra Croem y destacando el trabajo que desde hace años viene realizando el cooperativismo murciano.

Pide que no se les meta en el mismo saco de una patronal "cuyo objetivo principal es el beneficio y que, cuando las cosas vienen mal dadas, despide"

Según explicó, el 90% de las empresas de economía social que se crearon en la Región durante el pasado año eran cooperativas. "No tiene sentido que, si creamos el 90% de todo lo que se genera en la Región a nivel económico-social, tengamos todos el mismo tratamiento", reiterando que durante 2025 el sector generó casi 3.000 nuevos puestos de trabajo mientras que las previsiones apuntan a otros 2.000 empleos durante este 2026.

Aunque sí que reconoció el respaldo institucional recibido durante años y hasta día de hoy por parte del Gobierno regional, denunció que la economía social siga sin tener voz real en los órganos de decisión: "Tenemos un apoyo absoluto por parte de la Consejería, pero cuando vienen leyes en las que tendríamos que estar aportando nuestra visión, nos encontramos con que no se nos tiene en cuenta".

Un sistema "feudalizado"

Todo esto "no quita que queramos más y que queramos estar en los sitios donde se deciden las políticas públicas, donde ahora mismo no estamos", lamentó incidiendo en que "no puede ser" que en dos años el sector cooperativo vaya a crear unos 5.100 empleos en la Comunidad y "no tenga ninguna importancia". Así, el máximo representante del cooperativismo y de la economía social regional y nacional -a través de Cepes- aseguró que en la Región se está "feudalizando" esta situación, donde solo entran por ahora en juego patronal y sindicatos aparte de la Comunidad.

Así, enumeró casos concretos como la Ley de Simplificación Administrativa o el nuevo Plan Industrial de la Región, donde "no se cita en ningún momento" conceptos como 'cooperativa' o 'economía social', denunciando que por parte del Gobierno regional les pidieran a Ucomur una valoración o información sobre aquellas cuestiones que deberían formar parte de estos proyectos, pero que, tras su remisión, no apareciese ninguna plasmada en el texto final.

En el caso de la Ley de Simplificación Administrativa, recordó que estuvieron presentes en la Asamblea Regional tras la "queja" de Ucomur porque no se les había tenido en cuenta: "Hicimos un documento, pedimos intervenir en la Asamblea Regional, en la Comisión de Empleo, e intervenimos en esa comisión para decir que también las cooperativas necesitan medidas que les simplifiquen el día a día y que les ayuden a tener instrumentos para facilitar su crédito".

"Devolvemos con creces las ayudas que nos dan creando empleo estable; no es un favor que nos hacen" Juan Antonio Pedreño — Presidente de Ucomur

Asimismo defendió que el VI Pacto por la Economía Social Región de Murcia 2025-2029 contemplaba precisamente la creación de ese número de nuevos puestos de trabajo en cuatro años: "En dos años de los cuatro del proyecto, las cooperativas de la Región habrán creado así todo el empleo que el pacto suponía".

"Tenemos que perder esa sensación de que estamos agradecidos a los gobiernos porque nos dejen vivir, porque nos dejen respirar, porque nos den una ayuda. Hay que apostar por poner mucho más en valor nuestro modelo, porque ganaremos más. No podemos tener la sensación de que las ayudas para el empleo son un favor que nos hacen. Lo devolvemos con creces creando empleo estable para que luego se diga que la Región es la que más ha crecido en PIB de toda España. Y eso se debe, en gran parte, a nuestras empresas". Las empresas cooperativistas de la Región de Murcia quieren tener más presencia y capacidad de decisión

"En España hablamos de 127.000 empresas de economía social, con 2,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, el 11,1% del PIB, prácticamente lo mismo que aporta el sector del turismo. Nuestra desventaja es que no somos un solo sector, solo muchos", lamentó.

Advierten de que la falta de influencia política puede poner en riesgo fondos europeos esenciales para formación, empleo e inserción laboral

Pedreño aseguró a los asociados asistentes que deben sentirse "orgullosos" de lo que son y de lo que representan: "Parece que siempre tenemos que dar las gracias porque a nuestra asamblea, a nuestro acto o a nuestra reunión vengan el presidente o una consejera. Creo que ha llegado el momento de que levantemos un poco más la voz todos juntos y que nos hagamos un poco más visibles en los actos, haciendo lo que corresponda en cada momento porque la deriva que está tomando ahora mismo la Región va más dirigida hacia el otro ámbito empresarial que hacia nosotros", expuso.

Así, Pedreño aseguró que desde hace "15 o 20 años" ha tenido la "oferta" de ser vicepresidente de Croem, algo a lo que siempre ha "renunciado". "No somos iguales: sus objetivos y los nuestros son muy diferentes y nosotros tenemos que seguir nuestro camino peleando y luchando cada vez más fuerza".

El acto con el "crítico" discurso de Pedreño sirvió para presentar la nueva guía de apoyo al cooperativismo y a la economía social elaborada por Ucomur. / Juan Carlos Caval

"O levantamos la voz o la PAC nos come"

El presidente de Ucomur advirtió precisamente sobre el impacto que puede tener el próximo reparto de fondos europeos en la economía social y reclamó una mayor capacidad de influencia política del sector en los próximos años en un momento en el que la Unión Europea está debatiendo el nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, el documento que marcará el reparto presupuestario europeo durante los próximos años y del que dependen buena parte de las ayudas que reciben cooperativas y entidades de economía social.

"El primer punto que estamos defendiendo en Europa es que la economía social se recoja entre esas prioridades de reparto de fondos", ya que actualmente solo un programa europeo contempla expresamente a la economía social. "El segundo es que España entienda que la economía social es una prioridad para el desarrollo empresarial futuro del país y, la tercera, es que el Gobierno regional entienda que la economía social también es una prioridad". ya que si pierde peso político en el reparto de fondos, podrían verse afectadas ayudas clave para empleo, formación y programas sociales.

"O levantamos la voz o la PAC nos come", alertó asegurando que cerca del 40% de los fondos que recibe el sector proceden de programas europeos y podrían verse reducidos en futuros presupuestos. Además, recordó que ámbitos como la formación o los programas de inserción laboral dependen casi íntegramente de financiación comunitaria. "Si hablamos de formación, el SEF se dota casi al 100% de esos fondos, lo mismo pasa con los programas de atención a colectivos vulnerables o de orientación para el empleo". Por último, avanzó que en la asamblea que Ucomur celebrará la próxima semana volverá a hacer públicas estas reivindicaciones para "salir reforzados" y exigir "estar en el sitio que nos corresponde".