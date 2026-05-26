Los condenados por el crimen de Puerto Lumbreras salen de prisión tras recurrir su encarcelamiento

La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado la libertad provisional de los dos condenados por el conocido como crimen de Puerto Lumbreras, el asesinato ocurrido en marzo de 2017 por el que hace apenas unas semanas fueron condenados el autor material del disparo y la viuda de la víctima.

La Sección Segunda de la Audiencia ha estimado los recursos de súplica presentados por ambos acusados y ha dejado sin efecto la prisión provisional que había sido acordada tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. En su lugar, el tribunal impone medidas cautelares consistentes en la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte.

12 años por disparar a él y 8 por cómplice a ella

Esta decisión afecta a Juan José E. H., alias ‘Juanillo’, condenado a 12 años de cárcel como autor material del crimen, y a Ana S. M., viuda de la víctima, condenada a ocho años como cómplice del asesinato. Ambos fueron sentenciados el pasado 14 de mayo tras el juicio celebrado con jurado popular.

El magistrado presidente fundamenta la decisión en el carácter excepcional de la prisión provisional y en la necesidad de analizar si continúan existiendo los riesgos que justificaron su adopción. El auto destaca el arraigo personal de los dos condenados, el comportamiento procesal mantenido durante los casi nueve años de tramitación de la causa y el hecho de que las penas finalmente impuestas fueron inferiores a las inicialmente solicitadas por las acusaciones.

La sentencia consideró probado que Juanillo disparó "por la espalda, a corta distancia y de forma sorpresiva" contra Martín mientras este fregaba el portal de su vivienda en Puerto Lumbreras. El jurado concluyó que el acusado había tomado previamente la decisión de matarlo y ejecutó el ataque oculto tras un vehículo, utilizando una escopeta cargada.

En cuanto a Ana S. M., el jurado entendió que colaboró facilitando información sobre la ubicación de la víctima y sin advertirle del ataque, aunque la sentencia consideró que esa participación constituía complicidad y no cooperación necesaria.

El fallo judicial tuvo en cuenta además la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al haberse prolongado el procedimiento durante nueve años desde los hechos hasta la celebración del juicio. En el caso del autor material también se apreciaron las atenuantes de alcoholismo y drogadicción.

La resolución condenó además a ambos acusados a indemnizar conjuntamente a familiares y perjudicados con más de 470.000 euros.