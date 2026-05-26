El chef Rody Fernández del Restaurante Taúlla cocinará esta semana para los pacientes de la Arrixaca

Esta semana los pacientes ingresados en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia podrán disfrutar de un menú de alta cocina. Será Rody Fernández del Restaurante Taúlla quien se pondrá al mando de los fogones del principal centro sanitario de la Región para poner su grano de arena dentro de las actividades de la XXI Semana de Hábitos Saludables organizada por el Área I de Salud.

Los actos han sido presentados este martes por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha insistido en que en esta ocasión se hará especial hincapié en los efectos perjudiciales del tabaco y la importancia de sacar este hábito de los recintos sanitarios.

La Semana de Hábitos Saludables organizada en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se prolongará durante los días 26, 27 y 28 de mayo, y para ello el centro ha organizado diversos actos, tanto en el hospital como en algunos centros de salud, para fomentar un estilo de vida más saludable entre profesionales y pacientes.

En esta ocasión, los centros de salud de Aljucer y de El Palmar acogerán también algunas actividades enmarcadas en este programa con talleres de nutrición y una mesa redonda sobre la protección de la piel y su incidencia en el funcionamiento hormonal.

La Arrixaca llevará a cabo un taller de frutas saludables a cargo del servicio de cocina del hospital en colaboración con el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Región de Murcia; diversos talleres a cargo de los payasos de hospital ‘Pupaclown’ en las plantas y consultas de Oncología Infantil, el Hospital de Día Pediátrico y la UCI Pediátrica, así como con los niños de las Aulas Hospitalarias.

También colabora la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y sus asociados aportando frutas y verduras frescas de temporada.

Todos ellos han aportado desde tomates, pimientos, lechugas, limones, brócoli o apio, así como albaricoques, paraguayos, nectarinas y una gran variedad de cítricos y hortalizas con los que se ha montado una pirámide de alimentación en la entrada del Materno-Infantil, con el fin de alcanzar mayor difusión entre pacientes, visitantes y personal del hospital y fomentar la importancia de la dieta mediterránea.

Día Mundial Sin Tabaco

Coincidiendo con esta acción, la Consejería de Salud reforzará el mensaje de la prohibición de fumar dentro y fuera de los espacios sanitarios de la Región de Murcia con una nueva campaña dirigida tanto a los usuarios como a los profesionales, bajo el eslogan ‘En los hospitales, más respeto, menos humo’.

Pedreño recuerda que "todos somos responsables del cumplimiento de una normativa que es ampliamente conocida tanto por profesionales, como por pacientes y sus acompañantes".

El próximo domingo 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco para llamar la atención sobre los efectos de su consumo, y a lo largo de las próximas semanas, un expositor itinerante se instalará en todos los centros hospitalarios públicos de la Región de Murcia para informar y recordar a la población que, tal y como establece la Ley 28/2005, no está permitido fumar en ninguna zona del recinto del hospital, incluyendo tanto los espacios al aire libre como los cubiertos.

Este mensaje se reforzará con un anuncio en televisión, que se emitirá también en las pantallas de las salas de espera de los centros hospitalarios.