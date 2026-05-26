Bronca en la Asamblea por el retraso de las ayudas a los enfermos de ELA

"Salgo atónito de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional. PSOE, Vox y Podemos, unidos para bloquear ayudas a enfermos de ELA y 4,5 millones de euros a entidades del Tercer Sector. Esta es la responsabilidad de la oposición en la Región de Murcia", denunció ayer el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, después de abandonar la Cámara, en Cartagena.

La diputada regional del Partido Popular María del Carmen Ruiz Jódar denunció después, a través de un comunicado, que PSOE, Vox y Podemos se habían aliado "para asfixiar económicamente a los colectivos de personas vulnerables al impedir que se aprueban 4,5 millones en subvenciones".

Lo que ocurrió es que el PP pretendía llevar al Pleno del próximo jueves decretos-leyes del Gobierno regional con los que se pretendía distribuir ayudas a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, personas con discapacidad y sus familias, asociaciones de lucha contra la pobreza, Cruz Roja, Jesús Abandonado, Banco de Alimentos del Segura, Plena Inclusión, Cáritas Cartagena, Hospitalidad de Santa Teresa, Fundación Secretariado Gitano, asociaciones de atención a víctimas de violencia de género, Casa Cuna, etc.

El tripartito entre el sanchismo, la extrema izquierda y lo que ellos llaman ultraderecha perjudican a las personas con discapacidad María del Carmen Ruiz Jódar — Diputada PP Asamblea

"El tripartito entre el sanchismo, la extrema izquierda y lo que ellos llaman ultraderecha perjudican con su decisión a enfermos de ELA y personas con discapacidad y sus familias, entre otros muchos colectivos", señaló la diputada del PP.

La portavoz del Partido Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, contestó que "el Partido Popular todavía no se ha enterado de que no tiene mayoría", recordando que el problema es del Ejecutivo murciano, que es el que "tenía que haber presentado unos presupuestos y no lo ha hecho". Con nuevas cuentas, las ayudas para estos colectivos vulnerables estarían aprobadas y no tendrían que aprobarse nuevos decretos.

Por otra parte, la dirigente socialista afea al PP que "ni se ha sentado, ni ha negociado y ni siquiera ha informado al resto de grupos parlamentarios del contenido de estos decretos, si es que quería aprobarlos".

Que no culpe el PP y el Gobierno de López Miras a nadie de su incapacidad para llegar a acuerdos Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

"No podemos aprobar algo que no conocemos, en lo que no hemos participado y que no hemos tenido la oportunidad de estudiar. Que no culpe el Partido Popular y el Gobierno de López Miras a nadie de su incapacidad para gobernar y para llegar a acuerdos", concluyó Fernández.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox en la Asamblea, María José Ruiz, dio la vuelta a la denuncia de los 'populares' y denunció la "grave situación de bloqueo institucional" que está llevando a cabo el Partido Popular en la Región de Murcia. "El Gobierno regional está bloqueando ayudas fundamentales que no tendrían que tramitarse ahora de forma apresurada si el PP hubiera hecho su trabajo, actuado con responsabilidad y presentado los Presupuestos en octubre de 2025", señaló.

Asimismo, criticó que el Partido Popular "haya traído deprisa y corriendo y sin criterios claros" dos decretos ley que afectan a la financiación de estas entidades.

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Para Vox, que el Gobierno regional lleve nueve meses de retraso en la presentación de los Presupuestos evidencia "una absoluta falta de rigor y planificación", perjudicando directamente a los servicios sociales y a los colectivos más necesitados.