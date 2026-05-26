Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro del MediterráneoVisita del rey a MurciaMejillón cebraNueva concejalía MurciaErmita del SalitreSergio DalmaSergi Guilló
instagramlinkedin

Hostelería

Adiós a los sobres de plástico de azúcar y sal en los bares de Murcia: la nueva obligación de la UE que llega el 12 de agosto

La hostelería regional tendrá que cambiar una costumbre mínima pero muy visible, entre dudas sanitarias, alternativas reciclables y un plazo que aprieta en plena temporada alta

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. / Michael Kappeler / Europa Press

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La protección del medio ambiente es uno de los ejes centrales de la política de la Unión Europea, y a veces sus normativas obligan a sectores enteros a reinventarse. Es el caso de la hostelería murciana y, por extensión, española: el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en diciembre de 2025 un reglamento para limitar el uso de plásticos de un solo uso que, a partir del 12 de agosto, cambiará algo tan cotidiano como el sobre de azúcar del café o el ketchup de la hamburguesa.

¿Qué alternativas tendrán que ofrecer los hosteleros?

La ley no solo prohíbe, también propone soluciones. A partir de agosto, los establecimientos estarán obligados a sustituir las clásicas monodosis por dispensadores rellenables, recipientes reutilizables o sobres de papel. Además, y como período de transición hasta 2030, se permitirá el uso de envases elaborados con plástico compostable certificado.

De hecho, algunos negocios de hostelería ya se han adelantado al cambio y llevan semanas sustituyendo las monodosis por aceiteras o tarros rellenables sobre las mesas.

El gran reto: higiene y seguridad alimentaria

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. El principal debate que abre este nuevo marco legal es la contradicción entre el objetivo medioambiental y las exigencias de higiene que también impone la legislación comunitaria.

Conservar las condiciones sanitarias adecuadas en dispensadores colectivos o envases reutilizables resulta considerablemente más complicado que con los tradicionales sobres individuales precintados.

Por ello, la normativa contempla algunas excepciones. Las monodosis de plástico podrán seguir utilizándose en hospitales y centros de salud, donde mantener la calidad alimentaria y la pulcritud es imprescindible para los pacientes. También quedan al margen, aunque con criterios más difusos, las comidas destinadas al consumo inmediato.

El horizonte de 2030: sin plástico ni compostable

El cambio de este verano es solo el primer paso. En 2026 la hostelería deberá operar sin monodosis de plástico convencional, pero a partir de 2030 la Unión Europea endurecerá aún más la normativa y quedará terminantemente prohibido también el plástico compostable certificado, empujando al sector hacia formatos de envasado puramente reciclables.

Noticias relacionadas y más

Los bares y restaurantes de la Región de Murcia cuentan aún con algo más de dos meses para adaptarse a esta nueva realidad, buscar proveedores alternativos y formar a su personal. Un plazo ajustado, especialmente en una región como Murcia, donde la hostelería vive en agosto uno de sus momentos de mayor actividad del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: FC Cartagena-Betis Deportivo
  2. El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
  3. Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
  4. Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
  5. Despliegue policial en la Ronda Sur de Murcia al recibir el aviso de que había una mujer secuestrada en una vivienda: hay un detenido
  6. Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
  7. En directo: Real Murcia-Eldense
  8. El Rey llega este martes a Murcia para anunciar al ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: conoce a los finalistas

Adiós a los sobres de plástico de azúcar y sal en los bares de Murcia: la nueva obligación de la UE que llega el 12 de agosto

Adiós a los sobres de plástico de azúcar y sal en los bares de Murcia: la nueva obligación de la UE que llega el 12 de agosto

Psicólogas, juezas, médicas y policías alertan en Murcia de las nuevas formas de violencia contra la mujer

Psicólogas, juezas, médicas y policías alertan en Murcia de las nuevas formas de violencia contra la mujer

Nacen cuatro cachorros de lince ibérico en libertad en las Tierras Altas de Lorca

Nacen cuatro cachorros de lince ibérico en libertad en las Tierras Altas de Lorca

Los condenados por el crimen de Puerto Lumbreras salen de prisión tras recurrir su encarcelamiento

Los condenados por el crimen de Puerto Lumbreras salen de prisión tras recurrir su encarcelamiento

Un accidente provoca tres kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Librilla

Un accidente provoca tres kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Librilla

José Guillén: "Si nos unimos y dejamos atrás los complejos, Murcia liderará el futuro"

La defensa y la seguridad, una mina en la que basar la reindustrialización

La Región activa un escudo inteligente contra el mejillón cebra en el regadío

Tracking Pixel Contents