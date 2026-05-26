Hostelería
Adiós a los sobres de plástico de azúcar y sal en los bares de Murcia: la nueva obligación de la UE que llega el 12 de agosto
La hostelería regional tendrá que cambiar una costumbre mínima pero muy visible, entre dudas sanitarias, alternativas reciclables y un plazo que aprieta en plena temporada alta
La protección del medio ambiente es uno de los ejes centrales de la política de la Unión Europea, y a veces sus normativas obligan a sectores enteros a reinventarse. Es el caso de la hostelería murciana y, por extensión, española: el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en diciembre de 2025 un reglamento para limitar el uso de plásticos de un solo uso que, a partir del 12 de agosto, cambiará algo tan cotidiano como el sobre de azúcar del café o el ketchup de la hamburguesa.
¿Qué alternativas tendrán que ofrecer los hosteleros?
La ley no solo prohíbe, también propone soluciones. A partir de agosto, los establecimientos estarán obligados a sustituir las clásicas monodosis por dispensadores rellenables, recipientes reutilizables o sobres de papel. Además, y como período de transición hasta 2030, se permitirá el uso de envases elaborados con plástico compostable certificado.
De hecho, algunos negocios de hostelería ya se han adelantado al cambio y llevan semanas sustituyendo las monodosis por aceiteras o tarros rellenables sobre las mesas.
El gran reto: higiene y seguridad alimentaria
Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. El principal debate que abre este nuevo marco legal es la contradicción entre el objetivo medioambiental y las exigencias de higiene que también impone la legislación comunitaria.
Conservar las condiciones sanitarias adecuadas en dispensadores colectivos o envases reutilizables resulta considerablemente más complicado que con los tradicionales sobres individuales precintados.
Por ello, la normativa contempla algunas excepciones. Las monodosis de plástico podrán seguir utilizándose en hospitales y centros de salud, donde mantener la calidad alimentaria y la pulcritud es imprescindible para los pacientes. También quedan al margen, aunque con criterios más difusos, las comidas destinadas al consumo inmediato.
El horizonte de 2030: sin plástico ni compostable
El cambio de este verano es solo el primer paso. En 2026 la hostelería deberá operar sin monodosis de plástico convencional, pero a partir de 2030 la Unión Europea endurecerá aún más la normativa y quedará terminantemente prohibido también el plástico compostable certificado, empujando al sector hacia formatos de envasado puramente reciclables.
Los bares y restaurantes de la Región de Murcia cuentan aún con algo más de dos meses para adaptarse a esta nueva realidad, buscar proveedores alternativos y formar a su personal. Un plazo ajustado, especialmente en una región como Murcia, donde la hostelería vive en agosto uno de sus momentos de mayor actividad del año.
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