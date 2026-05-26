Tráfico
Un accidente provoca tres kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Librilla
La DGT informa de tres kilómetros de atasco en sentido Almería y otros dos kilómetros en sentido Murcia
Un accidente registrado este martes en la autovía A-7, a la altura del municipio de Librilla y en sentido Almería, está provocando retenciones de hasta tres kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico.
La incidencia se localiza en el entorno de Librilla y afecta a la circulación de los vehículos que se dirigen hacia la provincia almeriense.
Además, otro accidente ha complicado también la circulación en la A-7 a la altura de Elche, en la provincia de Alicante, en sentido Murcia, donde se han registrado retenciones de unos dos kilómetros. La DGT ha informado que la incidencia ya ha sido resuelta.
La DGT recomienda extremar la precaución, moderar la velocidad y atender a la señalización existente en ambas zonas para evitar nuevos incidentes.
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