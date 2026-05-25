Ucomur aspira a crear unos 2.000 empleos en economía social este año en la Región de Murcia

Del total del empleo neto generado en la Región de Murcia durante el pasado año, el 17% (2.497 trabajadores) estuvo vinculado al sector del cooperativismo en la Región de Murcia, que vuelve a ser la primera comunidad autónoma de España en creación de empresas de economía social. Lejos ya de haber "superado el bache" que supuso la pandemia y de haber recuperado las cifras previas a la crisis sanitaria y económica, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) quiere seguir creciendo y ya se marca como objetivo crear durante este año al menos otros 2.000 nuevos empleos.

Así lo avanzó este lunes su presidente, Juan Antonio Pedreño, durante la presentación de la nueva Guía de apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia, destinada a facilitar el acceso a ayudas, recursos y oportunidades de emprendimiento a estas empresas: "Trabajar en un proyecto compartiendo riesgos y oportunidades es mucho más atractivo que emprender una aventura empresarial en solitario", recordó.

"No son datos casuales. Son el resultado de un trabajo político, del apoyo del Gobierno regional, de la Consejería de Trabajo y Economía Social y de la Dirección General de Economía Social", señaló Pedreño, quien también agradeció la implicación del tejido cooperativo murciano. El "momento importante" que atraviesa el sector se debe en buena parte a sus valores como la solidaridad, la sostenibilidad, la reducción de desigualdades y el compromiso con el entorno de sus asociados.

"Trabajar en un proyecto compartiendo riesgos y oportunidades es mucho más atractivo que emprender una aventura empresarial en solitario" Juan Antonio Pedreño — Presidente de Ucomur

Sectores emergentes

Las empresas cooperativas ponen sus ojos en aquellos futuros emprendedores que podrían mirar hacia sectores emergentes y con alto potencial de crecimiento, como el de los cuidados, el cohousing sénior, las comunidades energéticas, la digitalización, la inteligencia artificial y la economía circular. Por ahora el sector servicios sigue concentrado casi el 60% de los empleos creados en la Región, pero apuntó que algunos de estos sectores podrían crecer hasta un 50% en los próximos años.

Durante su intervención, Pedreño explicó que la publicación presentada está especialmente dirigida a nuevos socios cooperativistas y a empresas de economía social, ya que recopila "las particularidades de las diferentes familias de la economía social" y reúne información práctica sobre subvenciones, programas públicos y ventajas fiscales.

La publicación aborda el pago único, los beneficios fiscales o las ayudas del Instituto de Fomento,

En la guía se encuentran "todos los programas, ayudas, planteamientos, posibilidades y ventajas que tienen las empresas de economía social para acceder a los recursos que pone en marcha la comunidad autónoma y el Gobierno regional".

El presidente de Ucomur destacó igualmente que la agenda también aborda cuestiones como el pago único, los beneficios fiscales o las ayudas del Instituto de Fomento, convirtiéndose en "un compendio de herramientas" para quienes estén valorando emprender bajo el modelo cooperativo. "Lo que pretendemos es que cada vez más gente conozca este modelo y tenga un documento de referencia para entender por qué crear una cooperativa en la Región de Murcia", afirmó.

Más de 120 nuevas cooperativas en un año

Por su parte, el director general de Autónomos y Economía Social, Antonio Pasqual del Riquelme, expuso que la Comunidad sigue consolidando su posición como referente nacional en economía social tras registrar la creación de 123 nuevas cooperativas en 2025, así como la incorporación de 235 nuevos socios, frente a los 192 contabilizados el año anterior. Paqual del Riquelme también reiteró que Murcia es la autonomía con más empresas de economía social per cápita de toda España.

En este sentido, remarcaron que la comunidad "es la autonomía con más empresas de economía social per cápita de toda España", una posición que atribuyen tanto al trabajo desarrollado por las organizaciones del sector como al respaldo institucional del Gobierno regional mediante los pactos de economía social.

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El gran desafío actual pasa por atraer nuevo talento y garantizar el relevo generacional dentro del modelo. “El objetivo es mantener nuestro modelo con nuevo emprendimiento y nuevo talento, captando talento para la economía social”, afirmaron.