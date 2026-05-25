Una treintena de 'yayoflautas' se planta en la Consejería de Salud por la trama de las prótesis

El informe de la UDEF sobre la ya conocida como la 'trama de las prótesis', tras once detenidos y casi siete millones defraudados, preocupa a cada vez más pacientes del Servicio Murciano de Salud y, entre ellos, a los 'yayoflautas'.

Un grupo de unas treinta personas de esta organización protestó este lunes en la puerta de la Consejería de Salud, en Ronda de Levante (Murcia). "El fraude con las prótesis nos tiene angustiados", aseguró Andrés Mora, portavoz de los 'Yayoflautas' de la Región de Murcia, a esta redacción.

Exigieron saber cuándo se usaron las prótesis caducadas, de qué tipo son y en qué centros se colocaron, públicos o privados concertados.

La Policía Nacional informó de que se detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible. También qué centros concertados habrían pagado sobrecostes entre un 100% y un 1.287%, facturando servicios que debían ser gratuitos y material sanitario que no había sido utilizado. Asimismo, aseguran que estas prótesis caducadas se habrían llegado "a utilizar en las operaciones médicas".

La protesta duró algo más de una hora y no hubo que lamentar detenciones ni situaciones violentas con los agentes de seguridad.