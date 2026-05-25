La 'trama de las prótesis' del SMS bajo la lupa: el PSOE exige detalles al Gobierno regional

El Grupo Parlamentario Socialista va a registrar este lunes en la Asamblea autonómica una batería completa de solicitudes de información al Gobierno regional para conocer toda la información relativa a la conocida como la 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud (SMS) que está investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

"Hemos solicitado toda la información relativa a contratos, a expedientes, a facturas, a albaranes, documentos de pago, así como todos los informes de operaciones, los informes de auditoría y las actas de inspección del Servicio Murciano de Salud", explicó la portavoz parlamentaria, Carmina Fernández, señalando que así pretenden conocer "qué se compró, a quién se compró, quién dio la autorización, quién debía controlar y no lo hizo, qué empresas se beneficiaron, en qué centros se utilizaron estos productos y qué responsables políticos permitieron que esto sucediera".

La UDEF apunta a que la mayor parte del fraude estaría desarrollándose en operaciones derivadas a centros concertados

Fernández subrayó que el informe de la UDEF refleja que se detectaron, al menos, treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis y vasculares hasta material sanitario fungible. Señala también que la mayor parte del fraude estaría desarrollándose en operaciones derivadas a centros privados concertados y no en centros públicos, donde se habrían pagado, incluso, sobrecostes de entre un 100 y un 1287%. Hasta se había facturado por material que era gratuito y que no se había utilizado.

La dirigente del PSOE advirtió al Gobierno regional que si no les remite la documentación en el plazo que establece el de reglamento, de 15 días, o "si intenta ocultar, retrasar, trocear o manipular esta información", actuarán "con toda firmeza": "Nos personaremos en la Consejería a pedir la documentación y llegado el caso, como tenemos precedentes en no darnos la información, iremos a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales de los diputados y de las diputadas de la Asamblea Regional. Porque no vamos a permitir que el Partido Popular tape esta trama como ha hecho con otra o como hizo con las vacunas del covid".

"Lo más grave de este asunto es que la UDEF afirma textualmente que se llegó a utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados generando un riesgo para la salud pública", recalcó la portavoz socialista.

Esto no es un hecho puntual, sino la consecuencia directa del modelo de López Miras Carmina Fernández — Portavoz PSRM Asamblea

Para ella, "esto no es un hecho puntual", sino la "consecuencia directa del modelo de López Miras, que abandona y que debilita la sanidad pública, que deriva cada vez más a centros privados actividad que debería hacerse en centros públicos y que alimenta el negocio de unos pocos", dejando "desmantelado el Servicio Municipal de Salud, que es un agujero negro en las cuentas regionales".

Rescatando informes del Tribunal de Cuentas, desde el PSRM recuerdan que el SMS gasta más de 900 millones de euros más cada año de lo que presupuesta, generando un déficit acumulado de más 3.700 millones de euros.

Fernández denunció "el silencio de López Miras", de quien su grupo ha pedido su comparecencia en la Cámara murciana. "Tiene que explicar desde cuándo sabía esto, qué medidas ha tomado y quiénes son los responsables políticos y gestores del Servicio Murciano de Salud que han permitido este descontrol".

Respecto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, insistió en que "tiene que dimitir ya" y que "no puede seguir ni un minuto más en su puesto" al haber sido "incapaz de garantizar los controles básicos en el sistema público sanitario".

El Grupo Parlamentario del PSRM se ha personado como acusación popular y advierte que va a ejercer "todas las acciones políticas, parlamentarias y legales necesarias para que se conozca la verdad".