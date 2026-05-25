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Los técnicos sanitarios exigen desde el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia su reclasificación profesional

La concentración fue considerada "todo un éxito" por CCOO y UGT, que convocaron la protesta también a nivel estatal

La manifestación protesta convocada por UGT y CCOO esta mañana en la Arrixaca.

La manifestación protesta convocada por UGT y CCOO esta mañana en la Arrixaca. / CCOO

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Los Técnicos Superiores Sanitarios y Técnicos Medios Sanitarios se han concentrado esta mañana en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, junto a las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que convocaron la protesta también a nivel estatal, para exigir al Gobierno y al Ministerio de Hacienda "el desbloqueo inmediato de la reclasificación profesional".

Un compromiso que destacan que se adquirió en el Acuerdo Marco para "una Administración del Siglo XXI y que continúa sin cumplirse".

Durante la concentración, los profesionales reclamaron el reconocimiento real de sus titulaciones, competencias y responsabilidades dentro del sistema sanitario público, denunciando que "actualmente continúan encuadrados en categorías profesionales obsoletas que no se corresponden con la formación y funciones que desempeñan diariamente".

Desde Comisiones Obreras (CCOO) afirman que "son ya casi tres años de un incumplimiento flagrante del Apartado IV del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI".

Una de las manifestantes esta mañana en la Arrixaca.

Manifestantes esta mañana en la Arrixaca. / CCOO

La imposición de unos servicios mínimos que este sindicato considera "excesivos, ha limitado la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para ejercer su derecho a la huelga". Sin embargo, destacan que "eso no ha impedido que la concentración convocada con motivo de la huelga en el Hospital Virgen de la Arrixaca haya tenido una gran afluencia".

Los cánticos de las personas asistentes exigían la implantación inmediata de la reclasificación profesional; el reconocimiento de los Técnicos Superiores Sanitarios en el grupo B; el reconocimiento de los Técnicos Medios Sanitarios en el grupo C1; y la actualización de las retribuciones conforme a las nuevas categorías profesionales.

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Si la situación continúa no se descarta una nueva convocatoria de huelga para el 15 de junio.

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