Un tallarín de calamar con limón Verna gana la ruta gastronómica más cítrica de la Región

La receta ‘Tallarín de Calamar y Limón Verna en Textura’, elaborada por el chef Germán Segura, de Taberna La Cepa de Lorca, se ha proclamado ganadora de la Limón Verna Week, una iniciativa gastronómica celebrada del 24 de abril al 17 de mayo en la que participaron 23 establecimientos de la Región de Murcia.

Durante la campaña, los locales incorporaron a sus cartas elaboraciones con el limón Verna como ingrediente principal o protagonista, con el objetivo de poner en valor una de las variedades más representativas del sector agroalimentario regional.

El segundo premio fue para el postre ‘Isla de Limón Verna’, de Daniel Marcos, del restaurante Acuario, en Murcia, mientras que el tercer galardón recayó en ‘Verna Dolce’, elaborado por Fulgencia Sola, de La Tasca de Noah, en Calasparra.

El restaurante Acuario de Murcia logra el segundo premio con ‘Isla de Limón Verna’ y La Tasca de Noah de Calasparra obtiene el tercero con ‘Verna Dolce’

Además, el premio al establecimiento con mayor participación fue para La Tasca de Noah, mientras que el premio al cliente correspondió a Isabel Muñoz, clienta de la heladería Venezia, que ganó un fin de semana en un apartamento bioclimático de Bullas.

Entrega de premios en el CCT

La entrega de premios se celebró esta mañana en el Centro de Cualificación Turística de Murcia, en una gala que contó con aperitivo, ambientación musical y la animación del presentador Joaquín Guillén. Al acto asistieron el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González; el director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez; y el director general de Industria Alimentaria y Asociacionismo Agrario, Fulgencio Pérez.

Martínez destacó "la calidad, creatividad y nivel gastronómico de las propuestas presentadas" y puso en valor el trabajo de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, Ailimpo, organizadora de la iniciativa, por impulsar una acción que ha permitido mostrar la versatilidad y singularidad del limón Verna a residentes y visitantes de toda la Región.

El director del Instituto de Turismo subrayó además que esta actuación se enmarca en la estrategia de promoción de los ‘1.001 Sabores Región de Murcia’, con el objetivo de reforzar la conexión entre turismo y sector agroalimentario y generar nuevas sinergias que contribuyan al desarrollo regional.

Noticias relacionadas

La Región de Murcia concentra más de la mitad de la superficie dedicada al cultivo de limonero en España y genera más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales, además de ser origen de variedades autóctonas como el Verna y el Fino.