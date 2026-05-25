La Región repartirá más de 418.000 raciones de fruta y hortalizas en cerca de 300 colegios

El Gobierno regional vuelve a poner en marcha el programa de consumo de frutas y hortalizas en centros educativos, una iniciativa de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca con la que se distribuirán más de 418.000 raciones entre cerca de 58.000 alumnos de 296 colegios de la Región de Murcia durante el tramo final del curso escolar.

La consejera Sara Rubira visitó este lunes el colegio Andrés Barquero, en Murcia, donde destacó la importancia de este tipo de proyectos como “una herramienta fundamental para fomentar hábitos de vida saludables entre los más pequeños y promover el consumo de productos frescos desde la infancia”.

El reparto incluye alimentos como manzana, plátano, tomate cherry o albaricoque, además de frutas y hortalizas de IV gama, listas para su consumo, como melón, sandía o zanahoria. Todos los productos cumplen criterios de calidad, frescura y sostenibilidad en su envasado.

Presentación de programa de consumo de frutas y hortalizas en centros educativos / CARM

El programa cuenta con un presupuesto superior a los 340.000 euros y se desarrollará desde este lunes hasta el 19 de junio. En total, cada centro recibirá siete repartos, que se realizarán en horario lectivo para facilitar el consumo de los productos durante la jornada escolar.

Rubira subrayó que la iniciativa “no se trata solo de repartir fruta, sino de generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia de una alimentación equilibrada, en la que los productos frescos tengan un papel protagonista”. También señaló que el programa contribuye a acercar a los escolares productos de calidad y a poner en valor el trabajo del sector agroalimentario regional.

Los alimentos se distribuirán en envases sostenibles, reciclables o biodegradables y serán transportados en condiciones adecuadas para garantizar su conservación y calidad, reforzando así el compromiso del Gobierno regional con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

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“Con esta iniciativa avanzamos en la promoción de hábitos saludables entre la población infantil, implicando a centros educativos y familias en la construcción de una dieta equilibrada y de calidad”, concluyó la consejera.