La sombra del contubernio PP-Antelo lleva a Podemos a proponer un Pacto Antitransfuguismo regional

¿Van los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez a cambiar el equilibrio de fuerzas de la Asamblea Regional dando la mayoría absoluta que no obtuvieron en las urnas al Partido Popular? Así podría el Gobierno regional ver aprobada por fin su ansiada Ley de Vivienda Asequible, olvidándose de las peliagudas negociaciones con Vox. Esta cuestión perturba a la coalición de izquierdas Podemos-IU, que comparten Grupo Mixto con estos dos diputados provenientes de la formación de Santiago Abascal. Por eso va a presentar al resto de partidos de la Asamblea Regional un Pacto Antitransfuguismo autonómico inspirado en el Pacto estatal, que fue renovado en el año 2020.

Así lo comunicó este lunes la diputada de la formación morada, María Marín, quien explico que dicho documento "será la prueba del algodón": "Aquí vamos a ver si PP y PSOE realmente tienen interés en resolver este problema o si van a seguir alimentando a los tránsfugas y haciendo daño a la democracia", manifestó.

Marín denuncia que los votos de la ciudadanía han perdido su importancia en favor de "los reservados de los restaurantes"

En concreto, Marín se refirió al supuesto pacto del PP "con dos tránsfugas como Antelo y Virginia Martínez para aprobar su Ley de Vivienda y los presupuestos a cambio de darles la portavocía del Grupo Mixto y silenciarnos". En este sentido, recordó que "la pasada legislatura fue López Miras el que salvó una moción de censura en su contra apoyándose en tránsfugas de Vox y Ciudadanos y nombrándolos incluso consejeros".

Además, señaló que la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Cartagena el pasado lunes "se ha convertido en un triste espectáculo con PSOE y MC apoyándose en dos tránsfugas de la ultraderecha de Vox para llegar al poder a cualquier precio".

La diputada criticó que la política regional se ha convertido, con el auge transfuguismo, "en un mercadeo de voluntades y un bazar de estómagos agradecidos que se venden al mejor postor". "Esto es algo gravísimo para la democracia, porque las grandes decisiones ya no las toman los ciudadanos". Marín denunció que los votos de la ciudadanía han perdido toda su importancia en favor de "los despachos y los reservados de los restaurantes".