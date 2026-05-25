La nueva medida de la Seguridad Social para que la pensión de quienes hayan trabajado menos de 25 años no se vea perjudicada: sumar años de cotización

¿Sabías que la Seguridad Social puede añadir años de cotización a tu historial aunque no hayas trabajado? No es un error ni una promesa vacía: es un mecanismo legal que podría marcar la diferencia en el importe que cobres cuando te jubiles.

Si en algún momento de tu vida laboral has tenido periodos sin empleo, merece la pena que sigas leyendo.

Una herramienta legal que muchos desconocen

Se llama integración de lagunas y su objetivo es cubrir los meses en los que no existió obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión. No es ninguna novedad: está recogida en el artículo 209.1.b de la Ley General de la Seguridad Social.

Eso sí, conviene aclarar desde el principio algo importante: esta medida sirve para proteger la cuantía de la pensión, no para sumar años y alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.

Por qué importa cómo se calcula tu pensión

Para entender su relevancia hay que saber cómo funciona el cálculo. La cuantía de la pensión se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más próximos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan conforme a la inflación para reflejar su valor real.

El problema surge cuando hay vacíos en ese historial. Si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, la base reguladora media puede reducirse considerablemente, y con ella, el importe final de tu pensión.

No todo el mundo puede beneficiarse

Y aquí llega el matiz que más interesa conocer: no todos los trabajadores tienen derecho a esta integración. Los autónomos, en términos generales, quedan excluidos, aunque la ley sí contempla una excepción: pueden integrar las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad.

Tampoco pueden acogerse a esta medida los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, ni los empleados del hogar durante el periodo transitorio que se extendió hasta 2023 en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.

Cómo saber si te afecta

Si tienes dudas sobre tu situación concreta, la Seguridad Social pone a disposición de cualquier ciudadano un simulador de pensión completamente gratuito. Para usarlo basta con identificarse mediante Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, SMS, DNIe o certificado digital, y el sistema ofrecerá toda la información necesaria para estimar la pensión futura.

Para detectar posibles lagunas en tu historial, lo más recomendable es revisar ese informe con detenimiento y, si surge cualquier duda sobre alguno de esos periodos, contactar directamente con la Seguridad Social. A veces, una consulta a tiempo puede suponer varios euros más al mes durante el resto de tu vida.