Unanimidad en la Asamblea para aprobar el dictamen de la ley de agresiones a sanitarios

Los cuatro grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea Regional aprobaron este lunes el dictamen de la ley sobre sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios, registrada por el Grupo Popular el pasado diciembre y que ahora ha sido enriquecida con enmiendas que mejoran el texto, a juzgar por el consenso conseguido en la Comisión de Sanidad y Política Social.

Como ya adelantó La Opinión el domingo, la futura ley regulará el ciberacoso y la violencia digital, no solo las agresiones físicas. Además, las infracciones ahora también incluyen daños a bienes e instalaciones sanitarias, como mobiliario de un centro de salud, y daños a las pertenencias de los profesionales sanitarios. Otra de las novedades a tener en cuenta es que las personas usuarias y pacientes del sistema sanitario no serán las únicas que puedan ser sancionables según esta ley. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que los "familiares" y "acompañantes" de quienes acuden para ser atendidos en un centro médico puedan ser objeto de multa, si son ellos los que se comportan de forma violenta.

El texto recoge sanciones al ciberacoso y a los daños al mobiliario del centro sanitario

Por otro lado, la competencia para iniciar estos procedimientos corresponderá a los órganos directivos competentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) y no al sanitario agredido. Por otro lado, una vez se haya denunciado una infracción, se podrán adoptar medidas provisionales como el cambio de facultativo o profesional asignado al paciente.

Desde el Partido Popular, destacan que presentaron un total de ocho enmiendas, "cinco de carácter técnico y tres que son más de calado con el objetivo de mejorar la ley con medidas que nos han solicitado tanto los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería de la Región de Murcia como los colectivos que han comparecido en las audiencias legislativas". La diputada María del Carmen Ruiz Jódar manifestó que "esta ley nos sitúa a la vanguardia en la materia, es fruto de la escucha a nuestros profesionales sanitarios y da respuesta a sus reivindicaciones para poner fin a la impunidad de la violencia que vienen sufriendo".

Esta ley nos sitúa a la vanguardia en la materia y es fruto de la escucha a nuestros profesionales sanitarios María del Carmen Ruiz Jódar — Diputada PPRM Asamblea

Marisol Sánchez, del Partido Socialista, destacó que la ley que se aprobará el miércoles y que entró como una iniciativa del PP "no tiene nada que ver" con el texto actual, ya que "esta ley es el resultado del trabajo y del consenso del conjunto de grupos parlamentarios que conforman la Cámara Legislativa". Todas las enmiendas del Partido Socialista han sido recogidas.

María Eugenia Sánchez, de Vox, lanzó un "mensaje claro a quienes agreden, amenazan, insultan o coaccionan al personal de nuestra sanidad: este tipo de conductas son intolerables y no van a quedar impunes. Cuando sean delito se perseguirán por la vía penal y cuando no lo sean a partir de ahora y con esta ley, tendrán igualmente una respuesta firme desde el ámbito administrativo".

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Desde Podemos, la diputada María Marín reconoció que su grupo está satisfecho con el texto acordado en la comisión y pidió al Servicio Murciano de Salud (SMS) que "piense en cuáles son las causas que pueden llevar a que una persona en un momento determinado agreda a un sanitario". De este modo, le insta a trabajar "en reducir esas listas de espera y en que la gente pueda acceder a los servicios sanitarios públicos cuando realmente lo necesite".