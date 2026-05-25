Jucil denuncia que el "déficit" de guardias civiles en la Región desborda la protección de víctimas de violencia de género

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado públicamente este lunes la situación de "extrema vulnerabilidad" en la que se encuentra el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) en la Región de Murcia.

En un comunicado, a organización ha advertido de que el "severo y crónico déficit de agentes" en la comunidad impacta en la capacidad operativa de las unidades especializadas, que se ven "completamente desbordadas" para asumir el control, seguimiento y protección efectiva de las víctimas.

La denuncia se sustenta en los últimos datos oficiales de la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma de España con la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género", con una proporción de 2,4 víctimas por cada mil mujeres de 14 años o más.

El balance refleja un incremento del 2,26% hasta alcanzar las 1.624 mujeres afectadas en el territorio, mientras que el número de hombres denunciados con adopción de órdenes de protección o medidas cautelares asciende a 1.619, con un total de 5.176 medidas cautelares dictadas.

JUCIL ha recalcado que, ante este volumen de expedientes y mandatos judiciales, resulta "materialmente imposible" que los agentes disponibles garanticen una tutela real si no se incrementa el catálogo de puestos de trabajo.

La asociación ha calificado la falta de recursos humanos como "demasiado peligrosa" y dibuja un panorama de riesgo ante la inminente llegada de las vacaciones estivales, al tratarse de una zona de alta atracción turística donde la población flotante en el litoral se multiplica de forma exponencial.

Esta coyuntura, según la organización, coincide con la reducción de las plantillas operativas debido a los turnos de vacaciones regulatorios del personal de la Guardia Civil.

Desde JUCIL han incidido en que la combinación de una presencia masiva de visitantes, plantillas bajo mínimos y el aumento de las temperaturas conforma un "cóctel crítico" que eleva las situaciones de tensión.

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"Resulta una temeridad institucional dejar la seguridad de más de mil quinientas mujeres maltratadas en manos de una unidad desbordada y sin relevos", han lamentado desde la organización, tras exigir al Ministerio del Interior un "plan de refuerzo urgente e inmediato" de agentes especializados.