Educación
La gran cita de las oposiciones a maestro en la Región: 11.300 aspirantes, 1.607 plazas y examen con novedades
Las pruebas se celebrarán el 20 de junio ante 145 tribunales e incorporan papel autocopiable y varias opciones en el ejercicio práctico
Cerca de 11.300 opositores a maestro en la Región de Murcia se examinarán el 20 de junio, que serán evaluados por 145 tribunales en lo que supone "alrededor de 500 candidatos más que en la convocatoria de 2024", según detalló el consejero de Educación, Víctor Marín.
Los aspirantes a 1.607 plazas serán evaluados en Murcia y Cartagena en lo que el consejero señaló como "la mayor oferta al cuerpo de maestros realizada nunca en la Comunidad". Gracias a esta oferta la ratio de aspirantes por plaza destacó Marín que "se sitúa en 7, prácticamente la mitad que en 2024 cuando era de 13 aspirantes por plaza".
El consejero de Educación Víctor Marín destacó que se han convocado "más plazas que nunca" con 1.607 puestos
Esta convocatoria incorpora novedades en el examen práctico. Por primera vez, los candidatos podrán elegir entre varias opciones o preguntas. Además, "todas las pruebas prácticas tendrán una duración de dos horas y media y el ejercicio será diseñado por una comisión de cinco miembros del Tribunal, reforzando así las garantías del proceso", explicó Marín.
Asimismo, los exámenes se realizarán en papel autocopiable, lo que permitirá a los opositores conservar una copia de su ejercicio.
Sedes por especialidades
Además el consejero indicó con cuantas plazas cuenta cada especialidad y en qué sede se realiza:
- Educación Infantil: 398. Campus de Espinardo en Murcia.
- Educación Primaria: 276. Campus de Espinardo en Murcia.
- Audición y Lenguaje: 184. Campus de Espinardo en Murcia.
- Pedagogía Terapéutica: 288. Campus de La Merced en Murcia.
- Educación física con 132 plazas en el campus de Ciencias de la Salud en El Palmar, Murcia.
- Inglés con 200 plazas en la Universidad Politécnica de Cartagena, así como francés con 49 plazas.
- Música con 80 plazas en la UNED de Cartagena y en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena.
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