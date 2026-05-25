Ecologistas en Acción denuncia que el nuevo plan contra nitratos en la Región de Murcia "nace fracasado"

La revisión de los programas contra la contaminación por nitratos en la Región de Murcia no contenta a nadie y ha reabierto el pulso entre administraciones, organizaciones agrarias y colectivos ecologistas sobre cómo afrontar uno de los principales problemas ambientales del territorio. Mientras el Gobierno regional insiste en que los nuevos textos buscan compatibilizar la protección de los acuíferos y del Mar Menor con la viabilidad del sector agrícola y ganadero, Ecologistas en Acción considera que las medidas propuestas llegan tarde, son insuficientes y repiten fórmulas que, a su juicio, han fracasado durante más de dos décadas.

La organización ecologista ha presentado alegaciones tanto al nuevo Programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia como al específico para el Campo de Cartagena. En ambos casos, denuncia la "falta de ambición" del Ejecutivo autonómico y advierte de que los borradores "no servirán para reducir de manera efectiva la contaminación de las aguas ni para revertir el deterioro de ecosistemas como el Mar Menor".

Uno de los principales reproches del colectivo se centra en los plazos. Ecologistas en Acción recuerda que el programa actualmente vigente fue aprobado en 2016 y que, según la normativa europea, este tipo de planes deben revisarse cada cuatro años. Eso significa, sostienen, que la actualización debería haberse realizado en 2020 y volver a revisarse en 2024. "Vamos dos programas tarde", lamentan desde la organización, que interpreta este retraso como una muestra de "falta de voluntad política" para afrontar el problema con contundencia.

La crítica adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la degradación ambiental del Mar Menor y por las advertencias de las instituciones europeas sobre la insuficiente aplicación de la Directiva de Nitratos. Los ecologistas consideran especialmente grave que, pese al empeoramiento progresivo de los indicadores ambientales y a las sanciones europeas, la nueva propuesta mantenga prácticamente intacta la estructura del programa anterior.

Según la organización, gran parte de las obligaciones incluidas en los nuevos textos son "un copia y pega" de normas ya existentes. En concreto, señalan que muchas de las medidas ya estaban recogidas en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor o en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, sin que ahora se incorporen restricciones adicionales o herramientas más eficaces para garantizar resultados.

Ecologistas en Acción sostiene además que el nuevo programa continúa sin superar el marco fijado por la Directiva Europea de Nitratos de 1991, que establece el límite de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. A su juicio, mantener ese umbral sin introducir mecanismos más estrictos demuestra que no existe una estrategia real para reducir los excedentes de nutrientes que terminan filtrándose a acuíferos y masas de agua.

Otro de los aspectos que cuestiona el colectivo es el peso de las obligaciones administrativas y documentales frente a las medidas de control efectivo sobre el terreno. La organización alerta de que buena parte de las nuevas exigencias se basan en registros, informes y documentación burocrática que, por sí solos, “no garantizan el cumplimiento real”. En este sentido, reclaman más inspecciones presenciales y controles analíticos realizados directamente por la administración.

Zonas de cultivos en el entorno del Mar Menor. / Iván Urquízar

"La única manera eficaz de comprobar si las medidas funcionan es con controles in situ y medios suficientes", sostienen desde la organización ecologista, que considera insuficiente el actual sistema de vigilancia.

La decepción es todavía mayor en el caso del programa específico del Campo de Cartagena. Ecologistas en Acción entiende que la situación excepcional del Mar Menor exigiría medidas mucho más restrictivas que las planteadas para el resto de la Región. Sin embargo, denuncian que gran parte de las obligaciones son idénticas a las del programa general, pese a los recientes procesos de eutrofización que han afectado a la laguna salada.

Además, consideran especialmente preocupante que las restricciones más severas apenas se apliquen en la denominada Zona 2, que abarca buena parte de la cuenca vertiente y concentra gran parte de las aportaciones contaminantes. A ello añaden la existencia de excepciones y mecanismos de flexibilización que, según aseguran, permitirán que numerosas explotaciones puedan eludir algunas de las medidas previstas.

Más de un centenar de alegaciones

El posicionamiento de Ecologistas en Acción llega en plena discusión pública sobre el alcance de los nuevos programas y después de que durante su periodo de exposición pública se registraran más de un centenar de alegaciones. Parte del debate político y social se ha centrado en el impacto administrativo y económico que las nuevas obligaciones pueden tener sobre agricultores y ganaderos, especialmente los de menor tamaño.

El Gobierno regional ha defendido en las últimas semanas que los borradores todavía están en fase de tramitación y que se introducirán cambios para reducir cargas burocráticas. La Consejería de Agricultura asegura que ya se han incorporado simplificaciones y exenciones para pequeñas explotaciones, así como ajustes en las exigencias de analíticas o controles.

Las organizaciones agrarias también han presentado observaciones al texto y algunas de ellas han advertido del riesgo de imponer medidas demasiado restrictivas para el sector. Entre otras cuestiones, han cuestionado determinadas limitaciones sobre fertilización, el tratamiento obligatorio de purines fuera de las explotaciones o la aplicación de restricciones homogéneas en distintos tipos de cultivos y terrenos.

Frente a esas posiciones, Ecologistas en Acción insiste en que los datos oficiales demuestran que las medidas aplicadas hasta ahora han sido ineficaces. La organización cita el último informe de seguimiento de la Directiva de Nitratos elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que refleja que el excedente de nitrógeno por hectárea en la Región de Murcia mantiene una tendencia ascendente desde 2013 y presenta valores superiores a la media nacional.

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Con ese escenario, el colectivo reclama una revisión "profunda y real" de ambos programas, con medidas más exigentes y un sistema de control más sólido. A su juicio, mantener estrategias que no han funcionado durante años solo servirá para agravar el deterioro ambiental de acuíferos, ramblas y ecosistemas como el Mar Menor.