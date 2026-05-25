Laboral
Cuenta atrás para poder trabajar en una oficina de Correos en la Región de Murcia y 'meter cabeza' en la mayor empresa pública del país
El portal de empleo, que continúa abierto, supone una ventana de oportunidad para acceder a la contratación temporal y a la fijeza
La cuenta atrás ya ha comenzado para los que aspiran a conseguir un puesto de trabajo en las oficinas de Correos de la Región de Murcia en las próximas semanas. Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la empresa pública postal, recordó este lunes a todas las personas interesadas en trabajar en Correos, que continúa abierto el plazo de inscripción en el nuevo Portal de Empleo de Correos hasta dentro de unas semanas.
Se trata de una herramienta impulsada por el sindicato, a través de la negociación, para facilitar la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que se encuentran vacías las bolsas de empleo de Correos.
El portal permite que cualquier persona interesada en trabajar en Correos pueda inscribirse de forma telemática y optar a contratos temporales en los puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos, "siempre respetando el derecho preferente de contratación de las personas integrantes de las bolsas de empleo oficiales", recuerdan desde CCOO.
Comisiones Obreras recuerda que esta opción no sustituye a las bolsas de empleo, sino que las complementa
Desde CCOO destacan que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, no sustituye a las bolsas de empleo, sino que las complementa. No genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso a un puesto de trabajo en Correos, bien a través de la próxima oferta de empleo, a la que se podrán presentar para obtener una plaza fija, bien a través de su incorporación a las Bolsas de contratación temporal.
¿Hasta cuándo estará abierto?
CCOO asegura asimismo que ha garantizado, mediante la negociación, mecanismos de control, transparencia y orden en los llamamientos, "evitando usos arbitrarios del portal y protegiendo los derechos del personal eventual". Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 14 de junio y obtener información detallada, en caso de que lo necesiten, en la sección sindical de CCOO de Murcia, donde se ha habilitado un punto de atención específico para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.
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