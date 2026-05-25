La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión en la Región de Murcia

La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión, siendo así hasta nueve personas las afectadas desde el día 5 de mayo. Este anuncio llega tras activar en los últimos días la vacunación urgente contra esta enfermedad, después de advertir de la presencia de un paciente del Hospital Virgen de la Arrixaca, que también había contraído esta afección.

También, se activó un protocolo de seguimiento después de que una paciente que dio positivo estuviese hace dos semanas, concretamente el miércoles 13 de mayo, en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Desde Salud indican que "el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico se ha acortado sensiblemente desde los primeros casos (2 semanas) a los últimos (5 días)".

Asimismo, exponen que el Servicio de Epidemiología de la Consejería está realizando los estudios, de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional De Vigilancia Epidemiológica. Este trabajo se realiza para prevenir la aparición de nuevos casos mediante estudio de contactos, proteger a las personas más vulnerables y determinar el origen del brote, todavía desconocido.

Para evitar el contagio, el Gobierno regional asegura que "es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera".

Por último, recuerdan que "es especialmente importante que los no vacunados se protejan, por lo que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud".