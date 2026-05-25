Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley de InfanciaCapo CopeSuperconcejales MurciaMoción de censura CartagenaCine Algameca ChicaReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Salud

La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión en la Región de Murcia

Ya hay hasta nueve personas confirmadas que han contraído esta enfermedad

Erupciones en la piel propias del sarampión.

Erupciones en la piel propias del sarampión. / EPC

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión, siendo así hasta nueve personas las afectadas desde el día 5 de mayo. Este anuncio llega tras activar en los últimos días la vacunación urgente contra esta enfermedad, después de advertir de la presencia de un paciente del Hospital Virgen de la Arrixaca, que también había contraído esta afección.

También, se activó un protocolo de seguimiento después de que una paciente que dio positivo estuviese hace dos semanas, concretamente el miércoles 13 de mayo, en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Desde Salud indican que "el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico se ha acortado sensiblemente desde los primeros casos (2 semanas) a los últimos (5 días)".

Asimismo, exponen que el Servicio de Epidemiología de la Consejería está realizando los estudios, de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional De Vigilancia Epidemiológica. Este trabajo se realiza para prevenir la aparición de nuevos casos mediante estudio de contactos, proteger a las personas más vulnerables y determinar el origen del brote, todavía desconocido.

Para evitar el contagio, el Gobierno regional asegura que "es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera".

Noticias relacionadas y más

Por último, recuerdan que "es especialmente importante que los no vacunados se protejan, por lo que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: FC Cartagena-Betis Deportivo
  2. El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
  3. Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
  4. Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
  5. Despliegue policial en la Ronda Sur de Murcia al recibir el aviso de que había una mujer secuestrada en una vivienda: hay un detenido
  6. Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
  7. Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca
  8. El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia

La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión en la Región de Murcia

La Consejería de Salud detecta un nuevo caso de sarampión en la Región de Murcia

Así es el proyecto ORUM para blindar a pymes y autónomos de la Región frente a ciberataques y 'hackers' en Internet

Así es el proyecto ORUM para blindar a pymes y autónomos de la Región frente a ciberataques y 'hackers' en Internet

La 'trama de las prótesis' del SMS bajo la lupa: el PSOE exige detalles al Gobierno regional

La 'trama de las prótesis' del SMS bajo la lupa: el PSOE exige detalles al Gobierno regional

Los centros educativos de la Región se quedarán sin auxiliares de conversación el próximo curso

Los centros educativos de la Región se quedarán sin auxiliares de conversación el próximo curso

Autónomos y microempresas de la Región tendrán más tiempo para solicitar los 3.000 euros del 'Cheque revitaliza'

Autónomos y microempresas de la Región tendrán más tiempo para solicitar los 3.000 euros del 'Cheque revitaliza'

La gran cita de las oposiciones a maestro en la Región: 11.300 aspirantes, 1.607 plazas y examen con novedades

La gran cita de las oposiciones a maestro en la Región: 11.300 aspirantes, 1.607 plazas y examen con novedades

La sombra del contubernio PP-Antelo lleva a Podemos a proponer un Pacto Antitransfuguismo regional

La sombra del contubernio PP-Antelo lleva a Podemos a proponer un Pacto Antitransfuguismo regional

Ucomur aspira a crear unos 2.000 empleos en economía social este año en la Región

Ucomur aspira a crear unos 2.000 empleos en economía social este año en la Región
Tracking Pixel Contents