Los centros educativos de la Región se quedarán sin auxiliares de conversación el próximo curso

La Región de Murcia suspenderá temporalmente el próximo curso el programa de auxiliares de conversación en los centros educativos debido a la "inseguridad jurídica" generada, según el Gobierno regional, por la falta de coordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo. Así lo anunció este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien advirtió además del riesgo de afrontar "sanciones millonarias" como las impuestas ya en otras comunidades autónomas.

La decisión afectará a unos 270 auxiliares de conversación extranjeros que cada año participan en este programa en colegios, institutos y escuelas oficiales de idiomas de la Región. Estos jóvenes, procedentes de distintos países, colaboran en las aulas para acercar al alumnado la lengua y la cultura de sus lugares de origen, aunque no tienen consideración de docentes ni de personal laboral de la Administración.

Marín explicó que la medida responde a la situación creada tras las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en otras comunidades autónomas, donde se ha considerado que la figura del auxiliar de conversación podría estar incurriendo en fraude de ley al entenderse que existe una relación contractual con las administraciones educativas.

Educación suspende temporalmente el programa por la inseguridad jurídica y el riesgo de sanciones millonarias tras las inspecciones de Trabajo en otras comunidades

En este sentido, recordó las sanciones impuestas en otras regiones, como los 38 millones de euros reclamados a la Comunidad de Madrid o los 19 millones a la Comunidad Valenciana. "La Región de Murcia no va a arriesgar recursos públicos esenciales a posibles sanciones millonarias que podrían destinarse a mejorar centros o a contratar más docentes", afirmó el consejero.

El titular de Educación aseguró que desde la Comunidad Autónoma se reclamó en la Conferencia Sectorial de Educación una coordinación entre ambos ministerios y una clarificación urgente del marco jurídico del programa, aunque denunció que la convocatoria remitida este mes por el Ministerio mantiene las mismas condiciones del curso anterior.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, este lunes durante la presentación de las oposiciones a maetro / CARM

A ello, añadió, se suman problemas relacionados con los plazos y condiciones de incorporación de los auxiliares, que dificultan la planificación de los centros y generan "sobrecarga administrativa e incertidumbre".

Búsqueda de alternativas

Pese a la suspensión temporal del programa, Marín insistió en que la decisión “no supone renunciar al compromiso con la enseñanza de idiomas ni con la mejora de la competencia lingüística del alumnado".

De hecho, la Consejería ya ha iniciado los trámites para reprogramar los fondos europeos que se destinaban a esta iniciativa, con el objetivo de impulsar otras actividades de inmersión lingüística en los centros educativos "a través de fórmulas que ofrezcan mayor seguridad y estabilidad".

La Región de Murcia contaba con este programa desde hace 17 cursos. Actualmente, participaban 270 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino, que desarrollaban su actividad entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, con jornadas de entre 14 y 16 horas semanales y una subvención mensual cofinanciada por el Fondo Social Europeo destinada a manutención y alojamiento.