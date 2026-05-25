Cabo Cope, el gran santuario de aves del litoral murciano

La luz cae sobre los perfiles secos de Sierra de la Almenara mientras el viento del Mediterráneo atraviesa ramblas y laderas desnudas. A simple vista, Cabo Cope parece un territorio áspero, casi silencioso. Pero entre los matorrales bajos, los cortados costeros y las planicies abiertas late uno de los refugios ornitológicos más importantes y menos conocidos del litoral español. Allí donde el paisaje parece detenido por la aridez, miles de aves encuentran alimento, refugio y territorio para reproducirse.

La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara-Moreras-Cabo Cope, situada entre Lorca y Águilas, alberga al menos 83 especies distintas de aves y un total de 5.789 ejemplares censados en apenas unos meses de trabajo de campo. Son las principales conclusiones de un estudio impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y financiado con fondos FEDER de la Unión Europea, una investigación que dibuja la radiografía más completa realizada hasta ahora sobre este enclave natural del litoral murciano.

El trabajo, desarrollado durante 2025 por técnicos de la consultora ambiental Biocyma con asesoramiento científico de la Universidad Miguel Hernández, nació con un objetivo claro: disponer de una base científica sólida que permita conocer con precisión qué especies utilizan este espacio y cómo debe orientarse su conservación en los próximos años.

Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática reconocen que la riqueza ambiental del enclave ya era conocida, aunque el estudio ha permitido cuantificarla y confirmar su relevancia ecológica. El técnico ambiental José Martínez Sánchez explica que la ZEPA "funciona como un refugio esencial para muchas aves" y recuerda que el entorno ya contaba con numerosos trabajos previos realizados por naturalistas y organizaciones ambientales. "El estudio ha servido para recopilar todo este trabajo y confirmarlo con los muestreos de campo realizados, poniéndole cifras y nombres a la riqueza natural que alberga este paisaje", explica a La Opinión.

El paisaje de Almenara-Moreras-Cabo Cope constituye un mosaico ecológico prácticamente único en el sureste peninsular. En un espacio relativamente reducido conviven ramblas, laderas pedregosas, acantilados costeros, matorrales mediterráneos y áreas abiertas de carácter estepario. Esa variedad de hábitats permite la presencia simultánea de pequeñas aves adaptadas a condiciones semidesérticas, grandes rapaces y especies ligadas al litoral.

El informe concluye que es necesario un programa permanente de seguimiento científico

La ZEPA fue declarada originalmente por el valor de tres especies emblemáticas: el águila azor-perdicera, el búho real y el camachuelo trompetero. Este último, un pequeño pinzón de origen iberoafricano especializado en ambientes áridos, encuentra en este territorio uno de los núcleos más importantes de toda la Región de Murcia.

Junto al camachuelo trompetero sobresale también el alzacola rojizo, otra de las especies prioritarias del estudio. Según los datos recopilados, la población reproductora presente en este espacio protegido constituye actualmente el principal núcleo regional conocido de esta ave, considerada especialmente sensible a la transformación del territorio.

Para elaborar el inventario, el equipo técnico desarrolló durante la primavera de 2025 una intensa campaña de trabajo de campo basada en 100 transectos lineales de un kilómetro y 70 puntos de escucha nocturna distribuidos por toda la ZEPA. Los recorridos se realizaron entre finales del invierno y comienzos del verano, coincidiendo con distintas fases del periodo reproductor.

Los resultados reflejan además la importancia conservacionista del enclave. Ocho de las especies detectadas están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región de Murcia: tres figuran en la categoría de ‘Vulnerable’ y otras cinco aparecen consideradas ‘De Interés Especial’. A ello se suma que 62 de las aves registradas forman parte del Listado Nacional de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La investigación permitió también confirmar la presencia de 13 de las 23 especies prioritarias identificadas previamente mediante revisión bibliográfica. En total se obtuvieron 284 citas georreferenciadas correspondientes a aves de interés conservacionista, con 514 individuos registrados. Toda esa información servirá como base para futuros seguimientos científicos y permitirá conocer con mayor precisión la distribución de las poblaciones reproductoras.

El informe también es propositivo. Entre las recomendaciones destacan la recuperación de matorral autóctono, el mantenimiento de mosaicos de vegetación favorables para las aves esteparias y la instalación de dispositivos salvapájaros en líneas eléctricas para reducir riesgos de colisión y electrocución.

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El documento concluye defendiendo la necesidad de implantar un programa permanente de seguimiento científico que permita evaluar la evolución de las poblaciones de aves y reaccionar con rapidez ante posibles cambios ambientales. La propuesta pasa por crear una base de datos geoespacial que reúna anualmente toda la información de censos y observaciones, además de consolidar una red de colaboración estable entre administraciones públicas, científicos y colectivos locales vinculados al territorio.