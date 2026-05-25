Autónomos y microempresas de la Región tendrán más tiempo para solicitar los 3.000 euros del 'Cheque revitaliza'

Microempresas, autónomos y comunidades bienes de la Región de Murcia tendrán más tiempo para solicitar las ayudas para el asesoramiento y el análisis de la situación económica y financiera de un negocio a través del 'Cheque revitaliza', con el fin de anticiparse a posibles riesgos, adaptarse con más conocimiento y "tomar decisiones con mayor seguridad".

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), anunció este lunes la ampliación hasta el 30 de diciembre de este año el plazo de presentación de solicitudes de esta subvención, dotada en esta convocatoria con 290.000 euros y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El objetivo, tal y como explicó entonces la Consejería, era financiar estos servicios especializados de asesoramiento, orientados a detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "la ampliación del plazo responde a la voluntad del Gobierno regional de facilitar que más autónomos y microempresas puedan acceder a este asesoramiento especializado".

La convocatoria pretende ayudar a detectar riesgos financieros y mejorar la toma de decisiones empresariales

El ‘Cheque revitaliza’ permite financiar un servicio individualizado de asesoramiento especializado, prestado de manera coordinada por un abogado y un economista, y analizar la situación económica y financiera global de cada empresa beneficiaria.

El trabajo se desarrolla en dos fases: una primera de diagnóstico inicial, centrada en estudiar la viabilidad económico-financiera e identificar necesidades; y una segunda fase en la que se elabora un informe final con recomendaciones y un plan de actuación adaptado a cada caso desde la perspectiva jurídica y financiera.

En este sentido, López Aragón recordó que "la prevención y la planificación son hoy elementos clave para reforzar la competitividad empresarial y proteger proyectos viables en un contexto económico cada vez más exigente".

Un momento de la presentación del 'Cheque revitaliza', el pasado mes de marzo en Murcia. / CARM

Hasta el 70% de los costes elegibles

La ayuda cubre hasta el 70 por ciento de los costes elegibles, porcentaje que puede incrementarse en 15 puntos porcentuales adicionales para actuaciones vinculadas a la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible de la Región de Murcia 2021-2027. La subvención máxima asciende a 3.000 euros por beneficiario y las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica del Info.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de los colegios de la Abogacía de Murcia y Lorca, el Colegio de Abogados de Cartagena, así como del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, con los que el Gobierno regional ha suscrito convenios para promover mecanismos que faciliten el inicio, la continuidad y mejora de la actividad empresarial.

Estos acuerdos permiten acercar a las empresas asesoramiento especializado en ámbitos como la detección temprana de insolvencia, la reestructuración de deuda, las operaciones corporativas o la mejora general de la salud financiera de las empresas.