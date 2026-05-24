De sinvergüenzas y libros de viejo

A ver

Estoy sentado con unos amigos en una céntrica plaza de Murcia. Una señora se me acerca y me dice con muchísima intención: "A ver lo que escribes ahora en el periódico de tu ‘amigo’ Zapatero. Anda, a ver qué dices ahora…"

Lo de Zapatero

Si se confirma y se puede probar todo lo que el juez ha escrito en su auto, quedará claro para la historia que un político ha sabido engañar a muchos españoles de una manera absoluta. Supongo que sus enemigos dirán ahora que ellos tenían razón cuando lo criticaban, pero muchos pensaron que los avances que él consiguió introducir en nuestras vidas fueron muy relevantes. He aquí algunos: matrimonio igualitario, fin de ETA, retirada de tropas de Irak, ley de Igualdad entre hombres y mujeres, Ley de Dependencia, etcétera, etcétera. Que ahora resulte que es un sinvergüenza que se dedica a amasar dinero ilegal, cabrea mucho, sobre todo, por sentirse uno tan engañado.

Calo

Una mujer de unos sesenta años a otra, cerca de la puerta de mi casa, levantando un brazo: "Mira, cómo voy. ‘Entresudá’ viva’. (Es viernes por la mañana y hay ya 30 grados; yo, la palabra ‘entresudada’ solo la he escuchado por estos lares).

¿Será verdad que el hijo del dueño de Mango mató a su padre tirándolo por un barranco, y que el motivo fuera el tema económico porque el hombre quería dejar una parte de la montonera de millones que tenía a una fundación para dedicarla a proyectos de beneficencia? Por cierto, qué cosa esto de la Justicia. Le ponen una fianza de un millón de euros al muchacho, que él inmediatamente consigue con una llamada telefónica, así que se va a su casa tranquilamente en vez de dormir en la cárcel como el sospechoso de asesinato que es. O sea, que, si tienes pasta, la cosa cambia. Parece una situación de película americana. / David Oller

Buena recaudación

Como ustedes saben Bad Bunny viene a España a dar unos conciertos y ya ha vendido las 600.000 entradas disponibles. Como la media del precio de estas entradas está en 150 euros, la recaudación ya obtenida, puesto que las entradas ya están pagadas, es de 90 millones de euros. No está mal, ¿verdad?

Serie

Estoy viendo una serie que está muy bien. Se llama Leyendas, y va de policías y tratantes de drogas, pero es distinta a las mil que se han hecho sobre este tema. Está ambientada en Reino Unido, sobre todo en Liverpool, y, si les gusta a ustedes el idioma inglés, pueden ponerla a ratos en versión original y descubrir los acentos de la gente de aquellas tierras, que son muy diferentes dependiendo de donde vivan. A los escoceses y los de Liverpool se les nota mucho. Es como cuando aquí se escucha a un andaluz o a un gallego, pero en inglés.

Faltan a clase

Un profesor universitario cuenta que uno de los problemas serios que está notando últimamente en su trabajo es que los alumnos van poco a clase, que se ha extendido mucho la costumbre de no ir por la facultad a escuchar las explicaciones de los profesores y a tomar los consiguientes apuntes. Siempre que puedan evitarlo con la bibliografía que los profesores les proporcionan y con la ayuda de la IA, los estudiantes no aparecen por las aulas. Supongo que esto solo ocurrirá en algunas carreras, porque en otras es difícil de entender. Pero el caso es que está ocurriendo.

Opiniones

Un hombre a otros dos, sentados en una mesa de una terraza de un bar: "A mí el político que más me gusta de los que hay ahora mismo en el panorama es Gabriel Rufián". Otro de ellos habla: "A mí también, pero me gusta como diputado. No lo veo yo gestionando, o de ministro, o algo. Ese vale para lo que vale. Para cantar las cuarenta. Y lo hace muy bien, pero ya está".

Hallazgo

Sigo con mi hobby de rebuscar en libros de viejo. Esta semana he encontrado algo muy especial. Es un ejemplar de Un arte de vivir, de André Maurois, en una edición de 1949 publicada en Argentina. Es un libro interesante, porque parece como de autoayuda, pero es mucho más, mezcla filosofía y psicología y el autor presenta observaciones sobre la conducta humana que han cambiado poco desde 1930, cuando él escribió este libro. Una joyita.