La Región de Murcia entra en la élite de la obtención de células madre

Los hospitales murcianos Virgen de la Arrixaca y Morales Meseguer vuelven a convertirse en orgullo de la sanidad murciana al lograr entrar en la élite de los centros de referencia nacional para la colecta de células madre destinadas a pacientes que precisan un trasplante de médula ósea.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) acaba de incluir a los dos hospitales de la Región de Murcia entre los centros de alto rendimiento Redmo-ONT para la obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica de donantes voluntarios, tal y como informaban hace solo unos días los responsables del organismo nacional que dirige Beatriz Domínguez.

Se trata de una exclusiva red de centros de vanguardia de la que únicamente forman parte doce hospitales españoles y que obligará a la Arrixaca y al Morales Meseguer a estar operativos "full time" para cualquier necesidad que se pueda presentar incluso en temporadas de menos actividad, como verano o festivos, con un refuerzo de los equipos, según explica a La Opinión el coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles.

Tanto la Arrixaca como el Morales Meseguer son centros de referencia en investigación y aplicación de terapias con células madre en España, hospitales que destacan especialmente en hematología, oncología y medicina regenerativa.

Las dos instituciones son referencia en aplicación de terapias con células madre en España

Banco de donantes

La obtención de células madre resulta fundamental para el tratamiento de determinadas enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea, tales como leucemias agudas o crónicas, aplasias medulares o inmunodeficiencias, entre otras. Pero para contar con opciones de tratamiento es necesario disponer también de un ‘banco’ de donantes porque aunque lo ideal para estos pacientes es encontrar un donante compatible entre sus familiares más directos, esto sólo ocurre en el 25% de los casos.

Para lograr este hito de que dos hospitales murcianos entraran en la exclusiva lista de centros de alto rendimiento para la obtención de células madre, fue la Coordinación Regional de Trasplantes la que realizó la propuesta presentando un programa regional al concurso puesto en marcha por el Interterritorial de Sanidad y en el que han trabajado de la mano las doctoras Marisa Lozano y Vanesa Roldán, jefas de los servicios de Hematología de los hospitales Morales Meseguer y Arrixaca, respectivamente, tal y como destaca Ricardo Robles. El coordinador regional llega a afirmar que formar parte de esta red "sitúa a la sanidad murciana en niveles de excelencia en este ámbito".

Tras la propuesta regional, la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio el visto bueno a la relación de centros de colecta de alto rendimiento Redmo-ONT para la colecta de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica de donantes voluntarios.

Se trata de 12 centros y otros tres de reserva, de los que tres se ubican en Madrid, dos en Andalucía, dos en Cataluña, uno en Castilla y León, dos que comparten Navarra, Asturias, Navarra, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco; dos para Comunidad Valenciana y Región de Murcia, en los que se incluyen los dos hospitales murcianos y La Fe de Valencia.

Los tres centros de reserva son el hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y el Hospital Universitario Central de Asturias

Más de 22.000 pacientes se han beneficiado de estas terapias en los últimos 20 años

Procedimiento consolidado

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en sus diferentes variantes (autólogo o alogénico) es un procedimiento consolidado para el tratamiento de múltiples enfermedades neoplásicas (leucemias, mielomas, linfomas) y no neoplásicas ( inmunodeficiencias, enfermedades metabólicas, hemoglobinopatías, enfermedades autoinmunes).

En los últimos 20 años, más de 22.000 pacientes se han beneficiado de un TPH alogénico en España, el 70 % de ellos desde el inicio del Plan Nacional de Médula Ósea, recuerdan desde el Servicio Murciano de Salud (SMS).

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) está gestionado por la Fundación Internacional Josep Carreras para la lucha contra la leucemia (FIJC) por designación del Ministerio de Sanidad mediante acuerdo marco suscrito en 1994 y renovado periódicamente a iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), mientras que las comunidades autónomas son responsables, a su vez, de la captación de donantes a través de distintas campañas de información y difusión y la implicación de los propios profesionales sanitarios.

El registro Redmo agrupa a los donantes voluntarios de médula de nuestro país y está conectado con los registros nacionales de otros países a través de la World Marrow Donor Association, creando una red aún mayor para encontrar donantes compatibles.