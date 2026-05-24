Una rara gramínea confirma el valor botánico de los arenales interiores de Yecla

El proyecto europeo FLoRE (Flora Local para la Restauración Ecológica) continúa avanzando en la Región de Murcia con el desarrollo de inventarios florísticos sobre el terreno, una fase clave para mejorar el conocimiento de la biodiversidad vegetal y evaluar actuaciones de restauración ecológica basadas en flora silvestre autóctona de origen local.

Durante los trabajos realizados en el entorno de la Sierra del Serral, en el municipio de Yecla, el equipo técnico del proyecto ha confirmado la presencia de Ammochloa palaestina, una gramínea anual adaptada a ambientes áridos y semiáridos cuya presencia en esta zona fue documentada por primera vez en 2007.

La localización resulta especialmente relevante, ya que esta especie se distribuye principalmente por el suroeste de Asia y el norte de África, mientras que en Europa su presencia se limita a determinados arenales del levante ibérico. En el caso del Altiplano murciano, su aparición adquiere mayor interés al tratarse de un arenal interior, cuando la mayoría de las poblaciones ibéricas conocidas se encuentran en arenas litorales.

Estos arenales del interior de la Región de Murcia son enclaves de alto valor ecológico, al albergar especies de flora endémica y protegida. Precisamente por su singularidad, varios de estos espacios han sido propuestos como Lugares de Interés Botánico.

Inventarios florísticos

Los inventarios florísticos del proyecto FLoRE permiten caracterizar con mayor precisión la vegetación de las zonas de actuación, detectar especies de interés para la conservación y valorar su posible incorporación a futuras estrategias de restauración ecológica con flora local.

La Región de Murcia participa en esta iniciativa a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, con un presupuesto de 258.160 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mediante el programa Interreg SUDOE.

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El objetivo de FLoRE es demostrar la viabilidad técnica, económica y organizativa de la restauración ecológica a gran escala mediante el uso de semillas herbáceas silvestres autóctonas de origen local, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y a la adaptación al cambio climático en el suroeste de Europa.