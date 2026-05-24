Las personas con discapacidad visual podrán ‘sentir’ La Piedad

Una réplica táctil permitirá a personas con discapacidad visual acercarse a La Piedad. La reproducción de la obra de José Capuz será donada mañana, a las 12.30 horas, en la Iglesia de Santa María de Gracia, frente a la talla original realizada por el escultor en 1925.

Se trata de un proyecto que nació de la colaboración entre la Fundación ONCE y la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de La Piedad, perteneciente a la Cofradía Marraja, con el objetivo de hacer más cercana y accesible a las personas con discapacidad visual una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Cartagena.

Será una reproducción fidedigna a escala 1:2 del grupo escultórico, que contará con adaptación accesible mediante transcripción en braille y explicación visual accesible. La pieza permanecerá expuesta frente a la talla original de Capuz.

La reproducción ha sido concebida para ser tocada, recorrida y comprendida con las manos. El objetivo es que, a través de sus volúmenes, gestos y composición, las personas con déficit visual total o parcial puedan sentir la fuerza expresiva de La Piedad y conocer de una forma nueva el grupo escultórico que cada Lunes Santo acompaña a miles de cartageneros en la Procesión de las Promesas.

Al acto de donación de la reproducción está prevista la asistencia de Cristina Mora, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado territorial de ONCE en la Región de Murcia; Francisco Pagán, hermano mayor de la Cofradía Marraja; José Luis Sáez, presidente de la Agrupación de la Santísima Virgen de La Piedad, yJosé Jesús Guillén, presidente de la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima.

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Por la tarde, a las 20.45 horas, durante el Santo Rosario de la Virgen de La Piedad, la reproducción será bendecida por el capellán marrajo, Fernando Gutiérrez Reche.