Muere Manuel Maza de Ayala, figura histórica de la abogacía murciana

El abogado Manuel Maza de Ayala falleció este sábado en Murcia a los 88 años, después de más de seis décadas de ejercicio profesional y convertido ya en una de las figuras más reconocidas de la abogacía murciana. Letrado veterano, penalista de largo recorrido y presencia habitual en los juzgados hasta el final de su vida, su muerte deja la sensación de que desaparece también una manera muy singular de entender la defensa.

Su hijo lo despidió con unas palabras que resumen bien esa vocación absoluta por el oficio: «Ha fallecid en paz con la vida, con su familia, con sus amigos y, especialmente, con su profesión». También recordó que su padre había advertido en más de una ocasión que moriría «con las botas puestas». Y así fue: "Magistrados, compañeros y funcionarios me mostraban su sorpresa al verlo aún haciendo juicios y declaraciones "casi" como el primer día y con su intelecto intacto", comenta su hijo.

Nieto de Manuel Maza Ruiz, alcalde de Murcia en la década de los veinte, Maza de Ayala inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Murcia y los concluyó en la Universidad Complutense de Madrid. Se colegió en 1963 y comenzó su aprendizaje profesional como pasante junto al abogado José María Bautista. Tres años después emprendió su propio camino, iniciando una carrera en solitario que lo acabaría convirtiendo en uno de los nombres imprescindibles del Derecho penal en la Región.

Maza ejerció la abogacía durante 60 años / AGUEDA PEREZ

Abogado en casos mediáticos

Su trayectoria estuvo marcada por asuntos de gran repercusión pública. Entre ellos figura el conocido caso Piedad, en los años sesenta, relacionado con la muerte por envenenamiento de cuatro niños de la familia Martínez del Águila, un procedimiento que contribuyó a proyectar su nombre más allá de los círculos jurídicos. También intervino en causas como la defensa del atracador Santiago Correas, conocido como El Muñeco; en asuntos vinculados al asesinato de Santiago Brouard por los GAL; o, más recientemente, en la representación de los hermanos Yepes tras un tiroteo en Abarán. Su hijo recordaba además que llegó a ser abogado de Carmen Cervera, Tita Cervera, como muestra de la amplitud y relevancia de algunos de los casos que pasaron por sus manos.

El velatorio tendrá lugar este lunes, a las 11 horas en el tanatorio Arco Iris de Murcia, situado en la carretera de Santa Catalina

Pero su figura no se explica solo por los procedimientos más mediáticos. Manuel Maza de Ayala pertenecía a una generación de abogados forjada en la sala, en el estudio minucioso de los sumarios y en la intuición adquirida tras miles de horas de juicios. Era, para muchos, un abogado de oficio en el sentido más profundo de la palabra: no por turno, sino por vocación y por una forma de defender que quienes lo vieron trabajar consideran ya irrepetible.

"Una forma única de entender"

Esa admiración atravesaba distintos ámbitos del sistema judicial. Su hijo Manuel recuerda una frase que le trasladó en su día el entonces fiscal antidroga Manuel López Bernal: «Cuando no esté tu padre, morirá una forma única de defender». Una sentencia que ahora cobra un sentido especial y que resume el respeto que Maza de Ayala despertaba entre fiscales, jueces, abogados y funcionarios.

En 2017, el Colegio de la Abogacía de Murcia le rindió homenaje por superar el medio siglo de ejercicio profesional, un reconocimiento a una carrera excepcionalmente larga y a una dedicación que se mantuvo viva hasta sus últimos años. Para la abogacía murciana, su fallecimiento supone la pérdida de un referente, de un letrado con carácter propio y de uno de esos nombres que forman parte de la memoria judicial de la ciudad.

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El velatorio tendrá lugar este lunes, a las 11 horas en el tanatorio Arco Iris de Murcia, situado en la carretera de Santa Catalina.