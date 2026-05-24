Mar Nebra, agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Murcia: "No es normal que tu pareja tenga tu geolocalización, eso es control"

Mar Nebra, policía y educadora social, imparte charlas en los centros educativos de la Región para ayudar a niños y adolescentes a identificar "las relaciones que pueden llegar a ser tóxicas, como ellos las llaman". La agente de la Unidad de Participación Ciudadana, una de las participantes en la jornada 'Mujeres y psicología: retos tras el 25N', que se celebrará este lunes en el Colegio de Psicología, detalla que "una chica me contó, al final de una charla, que a su amiga el novio le había tirado un archivador encima".

Imparte usted en centros educativos charlas para prevenir actitudes violentas por parte de adolescentes, pero también de niños. ¿Cómo reciben los escolares de Primaria estas iniciativas?

En el caso de primaria, nos ocupamos de los cursos más mayores, de quinto y sexto, con niños de 10 u 11. En primer lugar, empezamos hablando de la ley de violencia de género, y también de violencia doméstica, para que los chicos no se sientan discriminados. Sobre todo, intentamos que se sientan ellos parte de esa ley, que asuman que a su alrededor, en su entorno, va a haber mujeres que también pueden sufrir violencia. Y luego, desde ahí, ya vamos hablando de los indicadores: de las señales de alarma. Les hablamos de Lenore Walker (psicóloga estadounidense), de cómo estudió el ciclo de la violencia, de por qué se dan casos de víctimas que siguen con sus maltratadores... y, una vez que están dentro, les damos consejos preventivos.

¿Hacen efecto?

Bueno, también hablamos de cómo identificar las relaciones que pueden llegar a ser tóxicas, como ellos las llaman, o inapropiadas. Y les damos, al final, recursos de salida: el 016, el 112...

Explicamos a los menores que no se puede tocar el culete a una compañera, que eso no es una gracia Mar Nebra — Policía y educadora social

Pero, niños tan pequeños, de 10 y 11 años, ¿cómo reaccionan ante estas charlas?

La verdad es que reaccionan muy bien, porque ellos están en la preadolescencia y van entendiendo qué significa ser pareja, cómo contactar con un compañero o compañera que me puede atraer... Entonces, yo les hablo desde la sexualidad y empezamos a identificar que no solo es el acto sexual explícito, sino que forma parte de nosotros, aunque no tengamos pareja. Hablamos de los cambios que sienten, en su interior y su exterior... y es cuando ellos van conectando. Además, siempre adapto el lenguaje a cada edad.

¿Qué se les dice?

Intentamos que no normalicen ciertas cosas que ya ocurren en edades muy tempranas: por ejemplo, que no se puede tocar el culete a una compañera, que eso no es una broma o una gracia. Les dejamos claro que eso puede incomodar a la persona, que es un comportamiento inapropiado y que puede llegar a ser delito.

Entonces, ¿podríamos decir que algunos niños de 10 años tienen conductas que formarían parte de la violencia de género?

Sí, sí, perfectamente. Incluso pueden normalizar que esas conductas estén en su día a día. También sufren ya presión social, por parte del grupo, ante una situación amorosa. Una niña me contaba, por ejemplo, que le gustaba un niño, pero que solo quería compartir ratitos con él, pero que sus compañeros les insistían en que tenían que darse un beso, porque eran pareja. Hay compañeros que, con la presión grupal, pueden incitar a los demás a hacer cosas que no les apetece hacer.

Siento que generaciones anteriores conseguimos cosas y ahora hay un poquito de retroceso Mar Nebra — Policía y educadora social

¿Las conductas son más radicales en colectivo?

Tuve el caso de unos alumnos que, en Educación Física, se metían con el culete de las alumnas cuando corrían. Eso desencadenó que se sintieron molestas y acabaron diciendo al profesor que no querían correr en clase. Hay que enseñar a los menores que no se puede hablar del cuerpo de las personas, que las partes íntimas tienen que ser respetadas.

¿Y con los adolescentes?

Detecto en las charlas muchas diferencias. Siento que generaciones anteriores conseguimos cosas y ahora hay un poquito de retroceso. Normalizan conductas como, por ejemplo, compartir la geolocalización de forma constante con una pareja, cuando eso limita la libertad de movimiento. O tener que darle las contraseñas de sus redes, o de su móvil. Además, es que asumen que es algo normal, incluso lo ven como un signo de protección, pero es control. Hay más control en las parejas jóvenes que en lo que tenemos los adultos.

Qué barbaridad.

Es importante que una adolescente identifique que lo que le está pasando a su amiga no es normal: ya estamos ganando, ahora solo falta que actúen. El otro día, tras una charla sobre violencia de género, me dice una chica: «Pues yo tengo una amiga a la que el otro día su pareja le tiró un archivador encima». Y le pregunté: «¿Tú qué hiciste?» Son estas cosas las que, en las charlas, intento que los adolescentes se replanteen. Y que tengan voz, porque a veces se quedan apagados y tienen miedo a decir que algo no está bien. Será también porque soy educadora social antes que policía, pero tengo mucha sensibilidad con estas cosas.

¿Cree que está surtiendo efecto en estos adolescentes?

Cuando termino estas charlas, muchos de los asistentes me cuentan su caso y me preguntan: «Oye, Mar, ¿cómo puedo solucionar esto?» Y seguimos con ese seguimiento: estoy en contacto con los profesores y las familias.