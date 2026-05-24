‘Lola’, la inteligencia artificial que llama a pacientes cardíacos de la Arrixaca para saber cómo están

La Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Virgen de la Arrixaca ha sido seleccionada a nivel nacional para participar en una iniciativa innovadora basada en el uso de la inteligencia artificial, un reconocimiento a su actividad clínica y a su experiencia en el seguimiento de pacientes con miocardiopatía hipertrófica.

El proyecto se enmarca en el proceso de modernización del hospital murciano, que ya ha comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial en distintos servicios. Su finalidad es reforzar la capacidad asistencial, mejorar el control de los pacientes y complementar la atención clínica tradicional mediante soluciones tecnológicas.

Asistente clínico virtual

La herramienta utilizada se denomina ‘Lola’ y funciona como un asistente clínico virtual. A través de llamadas periódicas, recoge información sobre el estado de los pacientes mediante un cuestionario validado sobre síntomas. Las respuestas se integran después en un sistema de alertas que permite detectar de forma precoz posibles empeoramientos en el domicilio y facilitar, en caso necesario, un acceso preferente a la unidad.

El programa comenzó en mayo de 2025 y desde entonces se han incorporado 101 pacientes. Los primeros resultados reflejan una elevada aceptación por parte de los usuarios, con un 79% de alcance, correspondiente a las llamadas contestadas, y un 85% de adherencia, relativo a las llamadas completadas. La duración media de las conversaciones supera los cinco minutos, lo que indica que los pacientes se sienten cómodos con esta fórmula de seguimiento. La mayoría de los participantes son hombres, con una edad media de 51 años.

El sistema ya ha permitido detectar 50 alertas y reforzar el seguimiento de más de un centenar de pacientes

Desde su puesta en marcha, el sistema ha permitido detectar 50 alertas, de las que el 16% fueron consideradas graves. En el 83% de los pacientes no se generó ninguna alerta, al encontrarse en buen estado. Gracias a esta monitorización se ha podido actuar de forma temprana ante posibles descompensaciones y se han llevado a cabo 80 acciones dentro del plan de cuidados, principalmente pruebas como electrocardiogramas y ecografías. Además de valorar el estado general del paciente, ‘Lola’ contribuye también a reforzar la educación en salud.

La Arrixaca participa en un proyecto nacional que permite detectar alertas de salud desde el domicilio / L.O.

Entre las principales causas de muerte súbita

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria que afecta aproximadamente a uno de cada 500 adultos y constituye una de las principales causas de muerte súbita en menores de 35 años. En este contexto, la monitorización remota adquiere especial importancia, ya que no requiere dispositivos específicos ni conexión a internet, lo que facilita su uso también en zonas con menor acceso a servicios sanitarios.

La herramienta ha resultado especialmente útil en el seguimiento de pacientes que han iniciado tratamiento con nuevos fármacos, como el mavacamten, al permitir observar de cerca su evolución. Además, el sistema ha contribuido a liberar 116 horas de trabajo asistencial que habrían sido necesarias para realizar las llamadas de seguimiento de forma convencional.

El proyecto está impulsado por Bristol Myers Squibb en colaboración con Tucuvi y también se desarrolla en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. La iniciativa continuará hasta septiembre de 2027, con la posibilidad de extenderse posteriormente a otros centros sanitarios una vez evaluados los resultados de esta primera fase.

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Con este programa, la Arrixaca refuerza su apuesta por la innovación sanitaria y por la integración de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a los profesionales. El objetivo es mejorar la atención, optimizar recursos y ofrecer un seguimiento más personalizado a pacientes con patologías cardiovasculares complejas.