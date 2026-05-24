El King Kong de piedra que vigila una de las rutas más espectaculares de Murcia

Hay senderos que se recuerdan por sus paisajes y otros que permanecen en la memoria por aquello que nos sugieren. Las Murallas de King Kong, una de las rutas más llamativas del entorno natural de El Valle y Carrascoy, combinan ambas cosas: paredes de roca que casi se alcanza el cielo y un curioso juego visual que ha convertido esta senda en una de las más 'instagramedas' y comentadas por excursionistas de la Región.

A pocos kilómetros de Murcia capital, esta ruta se ha ganado fama entre senderistas y amantes de la naturaleza por ofrecer una experiencia diferente. No solo por las sorprendentes panorámicas, sino porque, en mitad del recorrido, la montaña parece adquirir forma propia. La erosión sobre la roca ha creado un perfil que recuerda al rostro del simio más conocido del celuloide, una especie de ‘King Kong’ de piedra que da nombre al lugar y que muchos visitantes buscan casi como si se tratara de un secreto escondido entre las crestas.

Pero el atractivo del recorrido va mucho más allá de esa curiosidad geológica. Las Murallas de King Kong se han convertido en uno de esos enclaves capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer bien la naturaleza murciana. Y es que, rurante el trayecto, el paisaje cambia constantemente: hay senderos estrechos, pinares mediterráneos, grandes paredes calizas, pasos entre roca y miradores naturales desde los que se abre el horizonte hacia el Campo de Cartagena y, en jornadas despejadas,se puede contemplar el Mediterráneo.

La disposición de las rocas y las sombras crea una imagen sorprendentemente similar al perfil de un gorila mirando hacia el valle / Joaquín Vallés

Un paisaje que parece sacado de otra región

Muchos senderistas coinciden en la sensación de "descubrir otro paisaje" dentro de Murcia. La verticalidad de las murallas rocosas rompe con la imagen más habitual del monte bajo mediterráneo y aporta un aspecto casi cinematográfico al recorrido. No es casualidad que numerosos excursionistas definan la ruta como una de las más espectaculares del entorno de Carrascoy.

El nombre de "murallas" tampoco es exagerado. Las formaciones rocosas aparecen como enormes defensas naturales que recorren la sierra creando una especie de cordón de piedra visible desde distintos lugares del camino. Dependiendo de la luz y de la hora del día, las paredes adquieren tonos grises, ocres o blanquecinos que intensifican aún más esa sensación de paisaje monumental.

En algunas partes del recorrrido, el sendero discurre muy cerca de los cortados, ofreciendo unas amplias vistas al horizonte. Es precisamente esa mezcla entre accesibilidad y espectacularidad la que ha convertido esta senda en una ruta muy popular tanto para excursionistas con experiencia como para quienes buscan planes de naturaleza de media jornada cerca de la ciudad.

El "rostro" de King Kong y el trampantojo geológico

La gran curiosidad de la ruta es la formación que recuerda a la cara de un simio gigante. Se trata de un efecto visual generado por la erosión natural de la roca, un fenómeno conocido como pareidolia, por el que el cerebro identifica figuras reconocibles en formas aleatorias.

En este caso, la disposición de las paredes y las sombras crea una imagen sorprendentemente similar al perfil de un gorila mirando hacia el valle. Algunos senderistas aseguran incluso que la montaña "aparece" de repente cuando menos te lo esperas, obligando a detenerse y buscar el ángulo perfecto para reconocer la silueta.

Ese detalle ha terminado convirtiéndose en el principal reclamo turístico y fotográfico. De hecho, buena parte de quienes realizan la ruta lo hacen atraídos por las imágenes que han podido ver en redes sociales y plataformas de senderismo.

Ruta de las Murallas de King Kong / L.O.

El recorrido, paso a paso

La variante más conocida de Las Murallas de King Kong tiene un recorrido circular de aproximadamente siete kilómetros y medio, aunque existen opciones algo más largas dependiendo de los desvíos y enlaces elegidos por los caminantes.

El desnivel ronda los 400 metros positivos y el tiempo medio de realización suele situarse entre las dos horas y media y las tres horas. La dificultad es moderada: no requiere conocimientos técnicos de montaña, pero sí cierta costumbre de caminar por senderos irregulares y zonas con bastantes piedras.

El itinerario alterna pistas forestales con tramos más estrechos y pasos junto a roca. Algunos puntos exigen atención, especialmente aquellos cercanos a cortados o zonas expuestas, por lo que no se recomienda abandonar el sendero señalizado ni acercarse demasiado al borde de las crestas.

La ruta comienza habitualmente junto al Camino de los Puros, en una pista forestal situada en el entorno de la RM-F13. Muchos senderistas dejan allí el coche, en una pequeña zona de aparcamiento cerca de una valla, desde donde arranca el recorrido.

Una recomendación frecuente entre excursionistas es introducir directamente ‘Camino de los Puros’ en el navegador, ya que algunas aplicaciones pueden conducir por accesos menos prácticos o por ramblas que nos pueden complicar el trayecto.

Los primeros metros avanzan por una pista cómoda entre pinar mediterráneo. El paisaje todavía parece tranquilo y suave, pero poco a poco el terreno comienza a elevarse y aparecen las primeras paredes de roca. Es entonces cuando la senda abandona la pista principal y empieza a ganar altura.

La subida inicial, conocida por algunos excursionistas como la Senda Bonita, serpentea entre pinos y tramos pedregosos. Conforme se asciende, las vistas empiezan a abrirse hacia el valle y el silencio del monte se hace más presente. El sendero se estrecha en algunos puntos y obliga a caminar con atención, aunque sin grandes complicaciones técnicas.

Tras ese primer ascenso aparece uno de los momentos más espectaculares del recorrido: la llegada a las Murallas de King Kong. Las enormes formaciones calizas emergen como si fueran una fortaleza natural levantada sobre la montaña. Desde ciertos ángulos, la roca parece dibujar el perfil de un gran simio mirando hacia el horizonte, el famoso 'King Kong' que da nombre a la ruta.

En esta zona muchos senderistas suelen detenerse a descansar, hacer fotografías o simplemente contemplar el paisaje. El contraste entre la verticalidad de las paredes y el verde del pinar convierte este tramo en el más llamativo de toda la caminata.

Vistas desde el Ojo de la Muralla / L.O.

A partir de ahí, el recorrido continúa bordeando la cuerda de la sierra. Es probablemente la parte más aérea y panorámica de la senda. El camino discurre cerca de algunos cortados, por lo que hay que extremar la precaución y evitar acercarse demasiado al borde. La recompensa son las vistas abiertas hacia el Campo de Cartagena y, en días despejados, incluso incluso se divisa el mar.

Uno de los puntos más curiosos del trayecto es el llamado ‘Ojo de la Muralla’, una especie de ventana natural en la roca desde la que el paisaje parece enmarcado. La erosión ha moldeado aquí formas caprichosas que refuerzan el carácter casi fantástico del recorrido.

Después de superar la zona de cresta, la senda comienza a descender progresivamente hacia el Collado Bermejo y enlaza de nuevo con pistas forestales más cómodas. El terreno vuelve a suavizarse y el paisaje alterna monte bajo, pinares y amplias vistas del entorno natural de Carrascoy.

El último tramo conduce otra vez hacia el Camino de los Puros, cerrando una ruta circular de alrededor de siete kilómetros y medio que combina aventura, panorámicas y uno de los paisajes más curiosos del entorno de Murcia.

Una ruta cada vez más popular

Las plataformas especializadas de senderismo reflejan el auge de esta senda. En páginas como Wikiloc o AllTrails acumula miles de visitas, descargas y valoraciones muy positivas. Los usuarios destacan especialmente las vistas, el carácter fotogénico del paisaje y la sensación de aventura sin necesidad de realizar una gran travesía de montaña.

También es frecuente encontrar comentarios que recomiendan hacer la ruta en días despejados o durante primeras horas de la mañana, cuando la luz resalta mejor las formas de la roca y las temperaturas resultan más agradables.

Noticias relacionadas

Las Murallas de King Kong se han consolidado así como una de esas escapadas de naturaleza capaces de combinar deporte, paisaje y curiosidad geológica. Un lugar donde la montaña no solo se contempla, sino que parece observar también a quien la recorre.