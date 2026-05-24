El aumento de las agresiones a sanitarios en la Región tiene un dato que preocupa especialmente al Observatorio de Agresiones a Médicos: la violencia contra los sanitarios ya no responde solo al perfil más habitual de agresor, sino que empieza a extenderse entre personas de más edad. "La gente más mayor se está subiendo al carro de la agresividad", advierte Jelena Besser, portavoz del Observatorio, integrado por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico. Aunque el perfil mayoritario sigue siendo el de un varón de entre 30 y 40 años, las estadísticas reflejan un aumento de agresores por encima de los 60 años.

El Observatorio enmarca esta tendencia en un clima general de mayor crispación social. La médico de Urgencias de la Arrixaca no habla de una sola causa, sino de "un cúmulo" de ellas: cambios de valores, impaciencia, exigencia de inmediatez y tensión acumulada desde la pandemia.

Jelena Besser. / L. O.

A esa transformación social se suma, según expone, la presión que soporta el sistema sanitario. "Tenemos las plantillas de hace un montón de años con los mismos profesionales y la población sigue creciendo", apunta. Esa situación, añade, acaba haciendo mella en los usuarios, que "e ponen nerviosos con más facilidad" cuando no consiguen cita o tienen que soportar demoras. El problema, advierte, es que esa frustración se descarga sobre «la persona que está delante", alguien que "no tiene la culpa de cómo está funcionando el sistema".

El Observatorio maneja una cifra que considera alarmante: 821 agresiones a profesionales sanitarios en la Región, teniendo en cuenta todas las categorías. Besser subraya que el colectivo médico está entre los más afectados y las mujeres, que son "la mayoría de las agredidas".

Misma plantilla que hace años con muchos más pacientes hace una combinación peligrosa

La portavoz también llama la atención sobre otra forma de violencia que va en aumento: la que se produce a través de redes sociales. "Denunciar públicamente a un profesional con nombre y apellidos, exponerlo o alimentar campañas contra él" en internet se ha convertido, según explica, en una extensión de esa agresividad.

En este contexto, el Observatorio recibe con esperanza la futura ley contra las agresiones a profesionales sanitarios. "Estamos muy contentos, esperando que esto salga porque esto no es fácil", reconoce Besser, que valora el consenso político en torno a la norma. La portavoz aclara, no obstante, que el objetivo no es llenar de sanciones a los pacientes, sino frenar una dinámica que consideran inadmisible. "No tenemos ninguna intención de estar sancionando a la gente", afirma. "La idea de sancionar es realmente para prevenir".

El Observatorio ha trasladado a los grupos políticos varias aportaciones para mejorar el texto legal. Una de las principales es que la norma no se limite al paciente como posible agresor, sino que incluya también a familiares y acompañantes. También piden que la Administración pueda actuar de oficio cuando tenga conocimiento de una agresión. La portavoz reclama, además, botones antipánico, vigilantes y cámaras de seguridad en los centros más conflictivos. Y concluye con una idea clara: "Tenemos que conseguir que la gente se tome en serio que una agresión a un personal sanitario es un delito de atentado a la autoridad".