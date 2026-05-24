Sanidad
La comunidad cuenta con más de 27.000 donantes de médula
Los hospitales murcianos han realizado 2.910 trasplantes de este tipo
La Región de Murcia ocupa el quinto lugar en donantes de médula ósea en la red Redmo, con más de 27.000 donantes, siendo la décima comunidad en población, lo que supone un ejemplo de la generosidad de los murcianos, tal y como destaca el coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles.
El primer programa de donación y trasplante de órganos comenzó en el Hospital Virgen de la Arrixaca en el año 1985 y, desde entonces, más de 7.000 personas han sido trasplantadas.
Desde los inicios de los programas de trasplante se han realizado un total de 7.158 trasplantes en la Región de Murcia, de los que 2.195 son trasplantes renales; 1.804 trasplantes hepáticos, 2.910 de médula ósea -1.556 en el Hospital Morales Meseguer y 1.354 en La Arrixaca- y 249 trasplantes cardíacos.
Pese a los cambios sanitarios y de población, el pasado año 2025 se logró mantener la elevada tasa de donación en la Región de Murcia, con 99 donantes (tercera cifra histórica tras los 110 donantes de 2023 y los 109 de 2024).
Además, cinco pacientes fueron donantes vivos de riñón, lo que permitió superar los 100 donantes por tercer año consecutivo (104 donantes totales).
España mantiene el primer lugar mundial, con 51,9 donantes por millón de población, y la Región de Murcia es una de las siete comunidades autónomas con más de 60 donantes por millón de habitantes. En concreto, ocupa el quinto lugar nacional (11 puntos más que la media nacional).
Asimismo, el Hospital Virgen de la Arrixaca volvió a ser el pasado año el primer hospital de España en donación de órganos, con 70 donantes registrados en un mismo ejercicio.
Murcia es una de las siete comunidades autónomas con más de 60 donantes por millón de habitantes
III Match regional
Para incrementar el número de donantes de médula ósea, la Región de Murcia organiza desde 2024 la campaña ‘Match Región de Murcia’, dirigida a fomentar la donación de médula entre los jóvenes. También ha instaurado el Día regional del Donante de Órganos y Médula Ósea, que se celebra cada segundo martes de mayo y que se ha conmemorado hace días.
En esta ocasión, los diez hospitales públicos de la Región de Murcia y 43 centros de salud, además de los campus universitarios y el Centro Regional de Hemodonación, participaron en la campaña ‘III Match Región de Murcia’. Los actos que se prepararon incluyeron puntos de extracción para recoger las muestras de los voluntarios a lo largo de la mañana del 12 de mayo en los centros mencionados, además de otras actividades para apoyar la campaña.
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