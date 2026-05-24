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Educación

Más de 890 aspirantes realizan las pruebas de acceso a FP en la Región de Murcia

Los exámenes para ciclos de Grado Medio y Superior se celebraron en centros de Murcia, Cartagena y Lorca; las notas provisionales se publicarán el 3 de junio

Pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional

Pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional / L.O.

L.O.

Más de 890 aspirantes realizaron ayer en la Región de Murcia las pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, una convocatoria dirigida a quienes no reúnen los requisitos académicos de acceso directo o desean optar a una vía diferente a la superada en ediciones anteriores.

En concreto, 320 estudiantes se examinaron para acceder a ciclos de Grado Medio en seis centros educativos: los IES El Carmen, Ingeniero de la Cierva y Aljada, en Murcia; los IES Arturo Pérez Reverte y Los Molinos, en Cartagena; y el IES San Juan Bosco, en Lorca.

Por su parte, las pruebas de acceso a Grado Superior reunieron a 571 aspirantes, distribuidos en ocho institutos. En Murcia, los exámenes se celebraron en los IES La Flota, Juan Carlos I, Miguel de Cervantes, Alfonso X El Sabio y Ramón y Cajal, mientras que en Cartagena tuvieron lugar en los IES Mediterráneo, Jiménez de la Espada y El Bohío.

Además, con el objetivo de atender la diversidad del alumnado, 21 estudiantes solicitaron adaptaciones en las pruebas en función de sus necesidades específicas.

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Las calificaciones provisionales se publicarán el próximo 3 de junio en los tablones de anuncios de los centros examinadores. Los resultados definitivos podrán consultarse a partir del 15 de junio.

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